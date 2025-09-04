Enkeltrick: So schützt man sich vor Telefonbetrügern

Erneut ist es in Schwabmünchen am Donnerstag, 4. September, zu mehreren Schockanrufen gekommen, berichtet die Polizei. Telefonbetrüger haben versucht, Geld zu erbeuten. Sie täuschen einen schweren Unfall eines Angehörigen vor und geben sich dabei als Enkel oder nahe Angehörige aus. Anschließend bitten sie um dringende Geldübersendung. Unter vermeintlich großem Zeitdruck fordern die Täter hohe Geldsummen oder Wertsachen, um eine angeblich drohende Haft abzuwenden. Ähnliche Betrugsversuche gab es bereits im Mai in Schwabmünchen, im Juni auf dem Lechfeld und im Juli in Hiltenfingen.

Tipps von der Polizei

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor diesen Betrügern zu schützen:

Seien Sie misstrauisch. Nennen Sie keine persönlichen Daten am Telefon.

Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an.

Beim geringsten Zweifel: wählen Sie selbst den Notruf 110. (cako)

