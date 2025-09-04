Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

So schützen Sie sich: Tipps gegen Enkeltrick-Betrüger in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Enkeltrick: So schützt man sich vor Telefonbetrügern

Erneut Schockanrufe in Schwabmünchen
Von Carmen Janzen
    • |
    • |
    • |
    Die Anrufer setzen die Opfer unter Schock und nehmen sie aus (Archivbild).
    Die Anrufer setzen die Opfer unter Schock und nehmen sie aus (Archivbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Erneut ist es in Schwabmünchen am Donnerstag, 4. September, zu mehreren Schockanrufen gekommen, berichtet die Polizei. Telefonbetrüger haben versucht, Geld zu erbeuten. Sie täuschen einen schweren Unfall eines Angehörigen vor und geben sich dabei als Enkel oder nahe Angehörige aus. Anschließend bitten sie um dringende Geldübersendung. Unter vermeintlich großem Zeitdruck fordern die Täter hohe Geldsummen oder Wertsachen, um eine angeblich drohende Haft abzuwenden. Ähnliche Betrugsversuche gab es bereits im Mai in Schwabmünchen, im Juni auf dem Lechfeld und im Juli in Hiltenfingen.

    Tipps von der Polizei

    Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor diesen Betrügern zu schützen:

    • Seien Sie misstrauisch. Nennen Sie keine persönlichen Daten am Telefon.
    • Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen.
    • Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.
    • Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an.
    • Beim geringsten Zweifel: wählen Sie selbst den Notruf 110. (cako)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden