Mega-Solarpark an der B17 geplant

An der B17 auf dem Gebiet der Gemeinde Klosterlechfeld soll eine riesige Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entstehen. Sie hat die Größe von rund 20 Fußballfeldern. 20 Millionen Euro werden investiert, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Klosterlechfeld bekannt wurde.

Johann Rager, der Vorsitzende und Geschäftsführer des Regionalwerks Lech-Wertach-Stauden, stellte das interkommunale Projekt vor. Auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche von etwa 20 Hektar am südlichen Ortsende zwischen der Bahnlinie und der B 17 soll eine PV-Anlage mit einer Leistung von 30 Megawatt-Peak errichtet werden. Für dieses Projekt wurde die Firma RW-PV-Klosterlechfeld gegründet.

Strom für die Verwaltungsgemeinschaft

Mit dieser Anlage soll günstiger Strom für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Lechfeld und deren Bürger erzeugt. Gleichzeitig soll die Versorgungs- und Kostensicherheit bei der Energieversorgung gesteigert werden. Die öffentlichen Gebäude der VG werden direkt mit Strom versorgt und weitere Abnehmer gesucht. Dafür käme etwa die Bundeswehr oder das Wärmenetz der Stadt Schwabmünchen in Betracht. Der Hauptspeicher soll im Gemeindegebiet Graben errichtet werden. Die Gewerbesteuer verbleibt bei der Gemeinde Klosterlechfeld. Vorgesehen ist die Gründung einer Genossenschaft mit Bürgerbeteiligung. Derzeit werde mit den 16 Grundeigentümern über Pachtverträge für die Dauer von 20 Jahren verhandelt, um die Flächen zu sichern, erklärte Johann Rager im Gemeinderat. Danach bestehe eine Rückbauverpflichtung.

Bis zum Bau der Anlage vergehen noch Jahre

Das Projekt wird Gegenstand einer Bauleitplanung der Gemeinde mit allen erforderlichen Gutachten zur Umweltverträglichkeit, Naturschutz und Blenwirkung werden und danach in die Detailplanung gehen. Dies werde laut Rager etwa drei bis fünf Jahre bis zum Bau der Anlage dauern. Für eine Erweiterung der Fläche auf das Gebiet östlich der B 17 seien bereits Flächenangebote vorhanden.