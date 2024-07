Sommer in Königsbrunn – so lässt es sich in den Ferien aushalten

Die größte Stadt im Landkreis hat im Sommer für ihre Einwohner und Besucher ein buntes Programm zusammengestellt. Unter dem Motto „Königsbrunn feiert“ gibt es Freiluft-Kino, Lesespaß und ein Kinder-Ferienprogramm.

Fast täglich ist für Kinder und Jugendliche zwischen zwei und 18 Jahren ein buntes Programm mit Sport- und Tanzkursen, Führungen und Erlebnissen in der Natur geboten. Informationen über das Programm von Freitag, 26. Juli, bis Samstag, 21. September, gibt es in allen Kindergärten und Schulen, im Kulturbüro, sowie unter www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn. Im Sommerferien-Leseclub können Kinder ab Freitag, 26. Juli, einen kostenlosen Leseausweis der Stadtbücherei erhalten. Zum Start um 10 Uhr gibt es eine Überraschung. Wer bis zum Montag, 9. September, drei Bücher liest, bekommt eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Die Sachpreise werden am Mittwoch, 18. September, um 16 Uhr in der Stadtbücherei verliehen.

Königsbrunner Kino-Sommer mit Gewinnspiel der Redaktion

Der Königsbrunner Kino-Sommer startet am Donnerstag, 25. Juli, und dauert bis Montag, 5. August. Das Open-Air-Kino findet mit überdachter Tribüne im Hans-Wenninger-Stadion auch bei Regen statt und ist ein Höhepunkt im Königsbrunner Sommerprogramm. „Viele Veranstaltungen mussten wir dieses Jahr absagen aufgrund des Wetters“, sagt Rebecca Ribarek vom Kulturbüro Königsbrunn. Einlass ist immer ab 20 Uhr. Der Film startet mit Einbruch der Dunkelheit. In Zusammenarbeit mit dem Cineplex Königsbrunn präsentiert die Stadt elf Filme von Klassikern, Action, Drama bis zu Kinder- und Familienfilmen. „Auch einen bayerischen Film haben wir im Programm“, sagt Ribarek.

Kostenlos ist der Eintritt für Gewinner unseres Gewinnspiels. Die Redaktion verlost fünf Mal zwei Tickets. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Kino-Sommer). Einsendeschluss ist Dienstag, 23. Juli, um 12 Uhr. In der E-Mail bitte Namen und Adresse sowie den Wunschfilm angeben. Die Karten sind für die Gewinner während des gesamten Kino-Sommers in Königsbrunn an der Tageskasse hinterlegt.

