Sommernachtsball: Viele Gäste auch dank neuer Marketing-Strategie

Rund 900 Gäste kamen zum Sommernachtsball, dem „Sonaba“, nach Oberottmarshausen. Die Katholische Landjugendbewegung Oberottmarshausen (KLJB) hatte dafür im Vorfeld auch mit einem Video geworben. Es gehört zur neuen Marketingstrategie des Veranstalters. Elias Königsberger ist neu im Vorstand und mitverantwortlich für das Marketing. Er sagt: „Heutzutage ist es wichtig, dass man Werbung macht für seine Events. Wir machen das bei den anderen Vereinen, aber jetzt auch im Internet und auf Social Media.“ Grund dafür ist laut Königsberger auch, dass besonders junge Menschen seit der Corona-Zeit weniger aus dem Haus gehen würden als vorher.

Icon Galerie 40 Bilder Beim "Sonaba", dem Sommernachtsball", spielte die Königsbrunner Band "Fire Abend". Später legte DJ Peter Mieting auf.

Der Erfolg seines Marketings zeigte sich bei der Party. Die Besucher drängten sich auf das kleine Festgelände im Ortskern von Oberottmarshausen. Eine Bar, ein Ausschank und ein Weizen-Tempel versorgten sie mit Getränken. Dazu gibt es Kässpätzle, Leberkässemmeln und Fischbrötchen. „Die Kässpatzen gehen weg wie heiße Semmeln“, sagte Pauline Mößner, die sich ebenfalls im Vorstand der KLJB engagiert. Wie Königsberger ist sie ehrenamtlich in der KLJB – und das bereits seit ihrem neunten Lebensjahr: „Ich habe damals in der Küche angefangen, weil man als Minderjährige noch keinen Alkohol ausschenken darf.“ Jugendliche wie sie und Königsberger fehlen den Vereinen: „Viele kommen zu den Festen, aber es gibt weniger junge Leute als in meiner Jugendzeit, die bei der Organisation und dem Aufbau helfen“, so Königsberger.

Über 60 Helfer packen mit an

Über 60 ehrenamtliche Helfer waren am Fest beteiligt. Dazu kamen noch die Helfer, die sich die Woche freigenommen hatten, um beim Aufbau von Bühne, Bar und Festzelt anzupacken. Obwohl den ganzen Abend bauchige Unwetterwolken über den Feldern hingen, hatten die Partygäste Glück: Bis auf ein bisschen Nieselregen fiel bis 22 Uhr kaum ein Tropfen vom Himmel. In den Himmel schaute allerdings auch niemand.

Icon Vergrößern Die Königsbrunner Band "Fire Abend" spielte auf der Bühne von Oberottmarshausen. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Die Königsbrunner Band "Fire Abend" spielte auf der Bühne von Oberottmarshausen. Foto: Denise Kelm

Dafür sorgte die Band „Fire Abend“, die auf der Bühne Stimmung machte. Die Partyband kommt aus Königsbrunn. „Wir wollen auf dem Sonaba möglichst alle jungen Leute aus dem Umkreis zusammenbringen. Dafür passen die Jungs von Fire Abend ganz gut, weil sie aus der Gegend sind, selbst noch nicht so alt und einen Schwung Fans mitbringen“, erklärte Königsberger. „Uns ist es aber auch wichtig, die älteren Generationen anzusprechen. Die Idee vom Sonaba ist, dass Jung und Alt zum Feiern zusammenkommen. Deswegen spielt die Band Klassiker und neue Songs.“ Später am Abend legte wie jedes Jahr DJ Peter Mieting auf, ein Stamm-Musiker des „Sonaba“, der seit rund 30 Jahren stattfindet.

Landjugendbewegung will Menschen verbinden

Doch wo liegt der katholische Aspekt? Immerhin herrschte mit Weizen, Party und bunten Lampions nicht gerade Kirchenchor-Atmosphäre. „Na und? Party gehört auch zur Kirche!“, sagte Königsberger. „Wir veranstalten sonst auch Jugendgottesdienste mit der Gemeinde Großaitingen. Und heute treffen sich die Jugendgruppen aus dem Umkreis eben zum Feiern. KLJB verbindet.“ Er sieht in der Feier auch eine Chance, dem Aussterben von kirchlich organisierten Gruppen und Vereinen entgegenzuwirken.