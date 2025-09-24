Darauf haben viele Mütter lange gewartet

Nur kurze Zeit passt den Kindern ihre Kleidung, schon sind sie wieder herausgewachsen. Deshalb sind Kinderkleiderbasare, bei denen gebrauchte Anziehsachen oder Spielsachen gekaufen oder verkauft werden können, bei jungen Familien beliebt. Etliche Kleiderbasare gibt es in der Region – neu ist der sortierte Kinderkleiderbasar, der jüngst in der Turnhalle in Langenneufnach stattfand. Die Idee dazu hatte Bettina Egger aus Langenneufnach: „Nachdem ich mehrmals vergeblich versucht hatte, auf einem vorsortierten Basar einen Verkaufsplatz zu bekommen, habe ich mich gemeinsam mit Franzi Nolan entschieden, selber einen Kinderkleiderbasar auf die Beine zu stellen. Von meiner Schwiegermutter wusste ich, dass es früher bereits einen Kleiderbasar in Langenneufnach gab.“ Gemeinsam mit Nicole Schauer und Simone Müller, die sie über ihre Kinder kennengelernt haben, organisierten sie heuer bereits zwei Basare – einmal für Frühjahrs- und Sommerkleidung und jetzt für die Herbst- und Wintersaison.

Karin Marz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86863 Langenneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderkleiderbasar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis