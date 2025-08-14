Ein Skelettfund und eine heldenhafte Rettungsaktion

Vor 30 Jahren entdeckte eine Gruppe von Archäologen an der Kreisstraße A30 in der Nähe von Schwabmünchen ein Skelett. Bei den Ausgrabungen des Landesamtes für Denkmalpflege kam unter anderem ein sogenanntes Hockergrab ans Licht, das vermutlich aus der Jungsteinzeit stammt. Im Grab befanden sich außerdem Reste von zwei Tontöpfen, die wahrscheinlich aus der Bronzezeit stammen.

Ärger im Königsbrunner Stadtrat

Vor 50 Jahren sorgte der erste Jahrgang von Abiturienten am Königsbrunner Gymnasium beim Stadtrat und dem damaligen Bürgermeister für Unmut. Die Abiturienten lehnten eine Abschlussfeier ab. Die Schulleitung habe alles versucht, um die Feier zu veranstalten, allerdings erfolglos. der Grund ist kurios: Keiner der Absolventen war bereit, eine Rede zu halten. Zudem habe es an Vorbildern für solch eine Veranstaltung gefehlt. Die Entscheidung sei demokratisch getroffen worden, so eine ehemalige Schülerin.

Dramatische Rettungsaktion am Lech

Vor 70 Jahren kam es am Lech zu einer dramatischen Rettungsaktion. Ein Mann aus Untermeitingen war am Flussufer spazieren gegangen, als er Hilferufe aus dem Wasser hörte. Obwohl der Mann einen Arm im Weltkrieg verloren hatte, sprang er ins Wasser und rettete einen Buben vor dem Ertrinken.