Spannendes Bergrennen in Mickhausen: Wer knackt den Rekord von Simone Faggioli?

Mickhausen

Bergrennen Mickhausen: Wer knackt den Rekord von Simone Faggioli?

Absolute Spitzenfahrer gehen an den Start. Schafft es der Vorjahressieger wieder?
Von Reinhold Radloff
    Schafft er es erneut? Seriensieger Patrik Zajelsnik aus Freiburg.
    Schafft er es erneut? Seriensieger Patrik Zajelsnik aus Freiburg. Foto: Reinhold Radloff

    Besser als erwartet und fast besser als erhofft lief es mit den Anmeldungen von Fahrern zum 42. Mickhauser Bergrennen: 170 Teilnehmer wollen auf der 2,2 Kilometer langen Strecke starten. Mit dabei sind Piloten aus fünf Nationen.

