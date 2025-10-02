Bergrennen Mickhausen: Wer knackt den Rekord von Simone Faggioli?

Besser als erwartet und fast besser als erhofft lief es mit den Anmeldungen von Fahrern zum 42. Mickhauser Bergrennen: 170 Teilnehmer wollen auf der 2,2 Kilometer langen Strecke starten. Mit dabei sind Piloten aus fünf Nationen.

