Was eine Spende dem FFH bald in Langweid ermöglichen könnte

Das Konzert von „Greg is Back“ zusammen mit dem Oberstufenchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums in der ausverkauften Stadthalle Schwabmünchen, veranstaltet vom Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe, spielte 12.000 Euro ein. Das Geld wurde jüngst bei einer kleinen Feierstunde an das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn übergeben. Mit dabei waren die Schul- und Vereinsleitung, Lions-Club-Mitglieder und vier Schüler der Schule, die durch das Programm führten. Auch die ehemalige Staatsministerin Carolina Trautner, die Lions-Mitglied und zugleich Aufsichtsratsmitglied des FFH-Vereins und Vorsitzende der Lebenshilfe ist, war vor Ort in Königsbrunn.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis