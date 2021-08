Neue Gesichter im Vorstand

Holger Stolz ist stellvertretender Vorsitzender beim MAC Königsbrunn und übernimmt das Amt von Stefanie Fließ

Einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden hat der MAC Königsbrunn: Holger Stolz übernimmt das Amt von Stefanie Fließ.

Nach einer kurzen Begrüßung der Versammlung durch den Vorsitzenden Günther Wagner richtete der Zweite Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, Maximilian Weller, seine Worte an die Anwesenden. Er lobte das Engagement des Vereins trotz der Corona-Krise und vor allem die Erfolge der BMX-Sparte bei der bayerischen Meisterschaft 2020.

Erfreulich sind die Mitgliederzahlen des MAC: Elf Austritten stehen sechs Neueintritte gegenüber, leider aber auch drei Todesfälle. So ergibt sich eine Gesamtmitgliederzahl von 165.

In einem kurzen Rückblick tauchte immer wieder das Wort „eigentlich“ auf. Eigentlich wollte der Verein vieles, aber es ging nicht wegen Corona. Die Jahreshauptversammlung 2020 konnte im Februar noch regulär durchgeführt werden, hingegen rückte ein Trainingsbeginn und den damit verbundenen Maßnahmen zur Herstellung der Jugend-Sportanlage am Ilsesee mit dem Lockdown am 22. März in weite Ferne.

Positiv waren auch die Zahlen, die Schatzmeisterin Martina Wagner vorzutragen hatte. Trotz Corona erwirtschaftete der MAC einen Vermögenszuwachs, und so wurde die Vorstandschaft aufgrund der Kassenprüfung durch Martina Vogt und Thomas Schmid durch die Versammlung einstimmig entlastet.

So nahm Stefanie Fließ die Ehrungen als ihre letzte Amtshandlung im Amt der stellvertretenden Vorsitzenden beim MAC vor. Die „ ADAC Ehrennadel für besondere Verdienste“ erhielten Jasmin Straßner, Sascha Ortel, Monika Stolz und Manfred Fließ verliehen. Die „ADAC Ehrennadel in Silber“ erhielt Martina Wagner und die „ADAC Ehrennadel in Gold“ wurde an Ernst Hoff verliehen.

Nach sechs Jahren Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende schied Stefanie Fließ aus der Vorstandschaft aus. Zum neuen Stellvertreter wurde der bisherige Jugendleiter Holger Stolz gewählt. Seine Nachfolge tritt Sten Straßner, aktiver BMX Fahrer und Trainer, an. Die beiden stellvertretenden Jugendleiter in den Sparten BMX und Kart, Sascha Ortel und Viola Wetzenbacher, wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Michaela Kolotzek in ihrer Tätigkeit als Sportleiterin sowie Martina Vogt und Thomas Schmid als Kassenprüfer. Nicht zur Wahl standen der Vorsitzende Günther Wagner, die Schatzmeisterin Martina Wagner sowie Schriftführer Stefan Schult. Unter „Verschiedenes“ wurde noch eine moderate Beitragserhöhung für die Aktiven beim MAC beschlossen. (SZ)