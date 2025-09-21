Bobinger Machtdemonstration

Nach elf Spieltagen in der Bezirksliga besitzt die Tabelle langsam etwas mehr Aussagekraft. Der TSV Bobingen ist auf einem guten Weg und bleibt durch den Sieg im Derby gegen Lagerlechfeld zum neunten Mal ungeschlagen. Für Lagerlechfeld dagegen stehen die Zeichen auf Abstiegskampf. Hatte das Team von Daniel Raffler in der vergangenen Saison so rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun, ist das Team spätestens nach der Niederlage gegen Bobingen im Abstiegskampf angekommen. Das gilt leider auch für den FC Königsbrunn. Der war mit Hoffnungen zum Tabellenletzten nach Weitnau gereist, war dann aber bitter auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Drei Tore nach Freistößen brachten den FC auf die Verliererstraße.

Elmar Knöchel

86399 Bobingen

Machtdemonstration