Königsbrunner Handballer erarbeiten sich einen Punkt im Derby

Nach diesem Spiel mussten alle Beteiligten erst einmal kräftig durchatmen. Die Gäste aus der Brunnenstadt und die Oberligareserve des TSV Haunstetten trennen sich im Derby in einem aufregenden Spiel mit einem 25:25 Unentschieden. So startet der BHC mit drei Punkten aus zwei Partien in die Saison.

Es war die Rückkehr des Alexander Grobe, der nach langer Verletzungspause wieder auf dem Spielfeld stand und direkt mit dem ersten Tor für den BHC ins Spiel kam. Nach diesem Treffer zum 1:1 konnten sich die Königsbrunner schnell absetzen. Mit durchschlagendem Angriffsspiel und einer aggressiven Abwehr erarbeitete man sich in der 11. Minute erstmals eine vier Tore Führung, die man trotz einiger technischer Fehler in die Halbzeit bringen konnte. Zur Halbzeit gingen die Gäste nach einer soliden ersten Hälfte mit einer 14:11-Führung in die Kabine. In der zweiten Hälfte ging es zunächst weiter mit viel Tempo und einem guten Angriffsspiel des BHC, sodass man die Führung über lange Strecken des zweiten Durchgangs halten konnte. Bis in die Crunchtime hinein konnten leidenschaftlich kämpfende Königsbrunner die Bemühungen der Gastgeber ein ums andere Mal niederkämpfen. Zunehmend war zu erkennen, dass für den eigenen Torerfolg, aufgrund der erstarkenden Abwehr der Haunstetter, immer härter gearbeitet werden musste. So kam das Angriffsspiel in der entscheidenden Phase teilweise durch fehlende Entschlossenheit ins Stocken und durch einige unglückliche Situation konnten sich die Gastgeber heranarbeiten und in der 56. Minute schließlich ausgleichen.

Ab hier entwickelte sich ein wahrer Krimi, in dem die Haunstetter zunächst einen Siebenmeter vergaben. So konnte der bis dahin starke Alexander Grobe den BHC mit einem Tor in Führung bringen. Dieser Vorsprung hielt leider nur 30 Sekunden, bis der erneute Ausgleich zum 25:25 fiel. Nun vergab der Angriff des BHC eine Chance und gab somit den Hausherren die Chance, die erste Führung seit dem 1:0 zu erzielen. Glücklicherweise konnte der Ball entschärft werden, sodass wiederum die Königsbrunner mit einer Restspielzeit von 16 Sekunden den letzten Aufschlag der Partie zum Sieg hatten. In seiner letzten Auszeit setzte Trainer Falko Klaffenbach einen klaren Spielzug fest. Leider wurde dieser in letzter Sekunde durch die Defensive der Gastgeber gestoppt und in einer 50:50- Entscheidung auf Stürmerfoul entschieden. So musste man sich nach einer starken Partie mit dem Unentschieden zufriedengeben. (SZ)

Der TSV Schwabmünchen entscheidet das Derby für sich

Mit dem Derby gegen den TSV Bobingen startete die erste Mannschaft der Schwabmünchner Handballer am Marktsamstag vor ausverkauftem Haus in die Bezirksoberliga Saison 2024/2025. Mit einem 31:25-Sieg konnte sich die Mannschaft von Trainer Christian Boppel nach einigen harten Monaten der Saisonvorbereitung direkt mit zwei Punkten belohnen.

Die Schwabmünchner starteten in Bestbesetzung und voller Motivation. So begann die Startsieben direkt hochkonzentriert und fokussiert in das Spiel und konnte durch zwei erfolgreiche Abschlüsse von Linksaußen die ersten beiden Tore erzielen. Aufgrund einer kompakten Abwehr konnte sich Schwabmünchen dann nach 14 Minuten erstmals mit einer 6:4 Führung leicht absetzen. Nach einigen zwei Minuten Strafen für den TSV Bobingen konnte sich der TSV Schwabmünchen dann für eine gute Anfangsphase belohnen und zog auf 12:6 weg. Durch einige leichte Ballverluste im Angriff gelang es Bobingen aber wieder etwas den Anschluss zu finden und auf einem Halbzeitstand von 13:9 zu verkürzen.

Nach kurzer Erholung in der Kabine kehrte die Startsieben wieder genauso in die zweite Hälfte zurück, wie sie die erste Halbzeit verlassen haben. Die Führung konnte ausgebaut werden und der Abstand von 6 Toren war schnell wieder hergestellt. Die wichtigen Impulse wurden in diesen Minuten durch die stabile und konsequente Abwehr gesetzt, die dazu führte, das Schwabmünchen aufgrund von einigen Ballgewinnen und schnellem Umschaltspiel zum Torerfolg kamen.

In der 40 Spielminute wurde dann Noah Kell mit einem Foul beim Torwurf von Linksaußen böse gefoult und es gab die erste Rote Karte in einem hitzigen Derby für den TSV Bobingen. Angepeitscht von der guten Atmosphäre gelang es den Schwabmünchnern dann die vier Tore Führung zu verwalten und eine zweite Rote Karte für den TSV Bobingen zu provozieren. Schwabmünchen spielte die restliche Zeit souverän runter und konnte am Ende das Spiel letzendlich mit einem 31:25 für sich entscheiden und damit die ersten zwei Punkte der Saison einfahren. (NiFra)