Brisantes Derby in Schwabmünchen

Schwabmünchen Benjamin Entharts Lageeinschätzung ist eindeutig. „Ja, wir sind noch ungeschlagen, aber zufrieden sind wir trotzdem nicht“, erklärt der Schwabmünchner Trainer. Seine Stimmung ist ob dieser Fakten zweigeteilt. „Das wir noch nicht verloren haben, zeugt von der vorhandenen Qualität. Aber wir haben diese auch noch nicht vollends abrufen können“, so der Trainer weiter. Die Suche nach der Ursache gestaltet sich jedoch nicht einfach. „Die Spieler wissen dass sie es besser können, wollen dies auch zeigen“, so Enthart. Einen wirklich speziellen Grund kann Schwabmünchens Übungsleiter nicht ausmachen. So zählt er unter anderem die fehlende Leichtigkeit im Spiel auf, die in der Vorbereitung noch da war. Aber auch das Spielglück ist derzeit nicht immer auf Seiten der Schwarz-Weißen. Gegen Memmingen wie auch in Aystetten wäre dies in Form eines zweiten Treffers drin gewesen, dann hätten die Partien mit ziemlicher Sicherheit einen anderen Lauf genommen. Für Enthart gibt es daher nur zwei probate Mittel: „Wir müssen weiter gut trainieren und uns mental gut auf die anstehende Aufgabe vorbereiten.“

