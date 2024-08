Dicke Überraschungen im Toto-Kreispokal

Der Totopokal im Kreis Augsburg entwickelt sich zur Wundertüte mit vielen Überraschungen und der Unterhaltungswert steigt durch viele Entscheidungen im Elfmeterschießen. In der dritten Runde entpuppten sich einige Teams als Pokalschreck gegen höherklassige Vereine. Am Dienstag warf der Neu-Kreisligist SpVgg Langerringen seinen in die Bezirksliga aufgestiegenen Namensvetter aus Lagerlechfeld mit 7:6 nach Elfmeterschießen aus dem Rennen. Nachdem Alexander Kergel den Bezirksligisten Lagerlechfeld in Führung gebracht hatte, konnte Langerringen durch Bastian Renner und Peter Sachse-Scholz das Spiel vor der Halbzeitpause drehen. Durch einen Elfmeter konnte Ralf Pawollek das Spiel wieder ausgleichen und so ging es nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Ausgerechnet der sonst sichere Lagerlechfelder Elfmeterschütze Ralf Pawollek setzte seinen Schuss am Tor vorbei. Alle anderen Schützen beider Teams trafen ins Netz und so zieht die SpVgg Langerringen mit dem Gesamtergebnis von 7:6 in die vierte Runde des Toto-Kreispokals ein.

