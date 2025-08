TSV Schwabmünchen wahrt die weiße West

Der TSV Schwabmünchen bleibt in der Fußball-Landesliga auch nach vier Spieltagen weiter ungeschlagen. Beim FV Illertissen II feierten die Schwarz-Weißen mit 3:1 den vierten Sieg und grüßen weiterhin als einzige verlustpunktfreie Mannschaft von der Tabellenspitze. Erneut legte die Baum-Elf den Grundstein zum Erfolg in der ersten Hälfte. Im Vergleich zur Partie gegen Memmingen gab es nur einen Wechsel in der Startelf – Philip Gmell begann für Matteo di Maggio. Eine Maßnahme, die am Ende fruchtete.

Nadine Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis