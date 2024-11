EHC Königsbrunn reagiert auf Ausfälle

Der EHC Königsbrunn ist gerade vom Pech verfolgt, nachdem die Brunnenstädter zuletzt schon mit ausgedünntem Kader antreten mussten, fehlen am Freitag gegen Kempten zwei weitere Leistungsträger. Im zweiten Wochenendspiel gegen Dingolfing soll ein Rückkehrer die Mannschaft verstärken.

Am Sonntag verletzte sich Hayden Trupp nach einem Schuss auf den Knöchel schwerwiegend und wird dem EHC für mindestens zwei Monate fehlen. Dazu gab der Verein auch noch bekannt, dass Leon Steinberger nicht mehr im Aufgebot stehen wird, er beendet aus persönlichen Gründen sein Engagement beim EHC. Königsbrunns Vorstand Tim Bertele möchte den Kader wieder auffüllen, er sagt: „Leider haben wir in dieser Saison massives Verletzungspech. Neben den Langzeitverletzten Dominic Erdt und Philipp Sander fehlen weiterhin Peter Brückner und Hayden Trupp. Auch Toms Prokopovics fehlt am Freitag aufgrund einer meiner Meinung nach fragwürdigen Spieldauerstrafe. Wir sind bereits dabei, den Spielermarkt zu sondieren. Allerdings muss der Spieler zu uns und vor allem ins Budget passen. Nachdem uns die Stadt Königsbrunn vor Monaten Hilfen für die entgangenen Gewinne aus den nicht stattfindenden Vorbereitungsspielen zugesichert hat, musste die Zusage revidiert werden, da die Stadtkasse historisch klamm ist. Wir müssen nun Gespräche mit unseren Sponsoren führen, ob es noch Möglichkeiten gibt, ein oder zwei Transfers möglich zu machen.“ Schon am Sonntag soll ein ehemaliger Spieler mit im Kader gegen Dingolfing stehen: „Ich bin sehr froh, dass sich Marc Streicher vom EV Königsbrunn kurzfristig bereit erklärt hat, bei uns auszuhelfen. Natürlich hilft uns auch jeder Zuschauer, der die kommenden Spiele den Weg ins Stadion findet, um uns zu unterstützen. Wir müssen jetzt alle zusammenrücken.“

Königsbrunns Wiedersehen mit dem ESC Kempten

Am Freitag geht es mit einem Rumpfkader zum Auswärtsspiel gegen die „Sharks“ des ESC Kempten, ab 19.30 Uhr kommt es zum ersten Kräftemessen seit den Play-offs der Vorsaison. Die Allgäuer mussten zwar den ein oder anderen Spieler ziehen lassen, unter anderem Jakub Bitomsky, Clay Ellerbrock und Ondrej Zelenka. Der Verein konnte diese aber mindestens gleichwertig kompensieren. Mit Florian Höfler und Florian Stauder stehen zwei deutsche Top-Stürmer der vergangenen Spielzeiten in den Reihen der Sharks. Und aus Höchstadt wechselte der 39-jährige Deutsch-Russe Sergei Topol nach Kempten, er trifft aktuell einmal pro Spiel und führt die interne Scorerliste an. Platz zwei belegt ein Tscheche in den Reihen der Allgäuer, der 27-jährige Filip Kokoska ist der Top-Vorlagengeber der Mannschaft. Die Mannschaft ist gespickt mit hochkarätigen Spielern, Kempten steht wie schon von vielen erwartet auf dem zweiten Rang der Tabelle, in Miesbach und Geretsried konnte das Team drei Punkte mitnehmen. Gegen den EHC ohne Trupp und Prokopovics ist der ESC am Freitag Favorit.

Für Königsbrunn wird es am Sonntag nicht einfacher, ab 18 Uhr geht es in der heimischen Arena gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing. Aktuell belegen die starken Niederbayern den vierten Tabellenrang und konnten zuletzt mit Siegen gegen Miesbach, Kempten und Klostersee überzeugen. Top-Scorer ist der 25-jährige Kanadier Anthony Gagnon, der in den 13 bisherigen Partien 18 Treffer erzielen und elf weitere vorbereiten konnte. Die Mannschaft unter Trainer Dustin Whitecotton ist breit aufgestellt und enorm kampfstark. Am Dienstag gab der Verein noch den Transfer von Denis Gulda bekannt, der 31-jährige gebürtige Landshuter wechselt aktuell aus der Oberliga Nord von Herford nach Niederbayern. In 400 Drittligaspielen holte der Deutsch-Tscheche sich 200 Scorerpunkte, er bringt jede Menge Erfahrung mit und wird den Kader weiter verstärken. Auf Königsbrunn wartet nun ein sehr unangenehmer Gegner, der jede Mannschaft in der Liga schlagen kann und drei Punkte aus der Brunnenstadt entführen will.

Coach Bobby Linke steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe, er sieht dennoch positiv in die Zukunft: „Natürlich ist die momentane Situation nicht leicht für uns, aber das haben wir schon vor zwei Jahren mitgemacht. Wir werden auch aus dieser misslichen Lage wieder gestärkt herauskommen. Wichtig ist, jedem Spieler das Vertrauen zu geben, auch „große“ Rollen erledigen zu können. Wir stehen wieder einmal vor vielen Änderungen durch die Ausfälle von Hayden und Toms, aber es ist auch eine Chance für neue Impulse. Mit Kempten und Dingolfing stehen uns zwei schwere Aufgaben bevor. Beide spielen eine enorm gute Runde und haben einen sehr erfahrenen Kader. Die beiden sind direkte Konkurrenten und kommen zwar zur Unzeit, aber wir werden um jeden Zentimeter Eis kämpfen und uns als verschworene Einheit präsentieren.“