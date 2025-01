Königsbrunn muss zum Tabellenführer

Am kommenden Wochenende stehen für den EHC Königsbrunn zwei schwere Prüfsteine auf dem Programm, zunächst geht es am Freitag auswärts ab 20 Uhr gegen die „Gladiators“ des TSV Erding. Danach müssen die Brunnenstädter am Sonntag ab 18 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Pirates“ des ESV Buchloe ran. Die Siegesserie droht zu reißen.

Wie schon in der letzten Saison ist Erding in der Bayernliga das Maß aller Dinge und gehörte vom ersten Tag an zu den Top-Favoriten. Nach 22 Spieltagen haben die Gladiators schon sieben Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten EHC Waldkraiburg und sind auf dem besten Weg in die Oberliga Süd. Ein erstes Kräftemessen gegen Königsbrunn konnte der TSV mit 4:0 für sich entscheiden, in der sehenswerten und fair geführten Begegnung entschieden Kleinigkeiten. Am Ende hatten die Gladiators nach einem nahezu fehlerfreien Auftritt das bessere Ende für sich und entführten verdient drei Punkte aus der Brunnenstadt. Zuletzt lief es allerdings nicht immer gut für den TSV. In Buchloe setzte es Anfang Dezember eine 3:6 Niederlage, und in Waldkraiburg verloren die Gladiators mit 0:3. Am letzten Wochenende gewann die Mannschaft am Freitag auswärts mit 3:2 nach Penaltyschiessen, zwei Tage später fegten die Gladiators die hochkarätig besetzten Sharks aus Kempten vom Eis. Erding scheint wieder in Top-Form zu sein und ist gegen den Königsbrunn klarer Favorit.

Buchloe liegt dem EHC Königsbrunn nicht

Buchloe belegt aktuell den 13. Tabellenrang und ist vom Papier her ein Kandidat für die Abstiegsrunde. Die Pirates sind aber ein Gegner, der dem EHC nicht liegt. Im Hinspiel konnte Königsbrunn die Auswärtspartie nur mit 6:5 nach Verlängerung für sich entscheiden. Am Ende war die individuelle Klasse ausschlaggebend, allerdings hatte auch Buchloe die Möglichkeit, die Begegnung zu gewinnen. Der EHC Königsbrunn hatte in den letzten Jahren schon sehr viel Lehrgeld gegen die Pirates zahlen müssen. Mit viel Biss und Ehrgeiz konnte der ESV den Königsbrunnern des Öfteren ein Bein stellen und hat auch einige Stürmer im Kader, die sehr genau wissen, wo das Tor steht. Top-Scorer ist der 24-jährige Amerikaner Demid Podrezov, der schon einige Male gegen Königsbrunn seine Gefährlichkeit beweisen und treffen konnte. Der EHC sollte gewarnt sein, die Pirates sind immer hochmotiviert, wenn es gegen Königsbrunn geht und werden nicht als Abstiegskandidat auftreten.

EHC-Coach Bobby Linke warnt vor beiden Teams: „Dieses Wochenende stehen uns harte Brocken bevor. Gegen die Gladiators benötigen wir eine Topleistung von jedem Einzelnen, um bestehen zu können. Erding hat starke Einzelspieler, zeigen dieses Jahr aber auch wie kompakt sie als Mannschaft zusammengewachsen sind. Es wird ein Vorgeschmack auf das, was uns ab Februar bevorsteht. Gegen Buchloe wird es ein Derby, bei dem sich viele Bekannte gegenüberstehen.“ Von seiner Mannschaft fordert Bobby Linke mehr Disziplin und Konzentration: „Wir müssen an diesem Wochenende unsere Form bestätigen und individuelle Fehler weiter minimieren. Ebenso gilt es weiter im taktischen Bereich zu feilen und am besten weiter Punkte einzusammeln, um uns zeitnah die direkte Qualifikation für die Playoffs zu sichern.“