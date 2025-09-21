Warum der EHC Königsbrunn trotz Niederlage zufrieden ist

Schon ab 13 Uhr wurde auf der Freieisfläche bei sonnigem Wetter gegrillt, kurz vor Spielbeginn präsentierte das „Duo Grenzenlos“ die neue Vereinshymne. Danach duften die Kufencracks des EHC Königsbrunn nach gerade mal zwei Wochen Eistraining die erste Partie der Vorbereitung gegen die „Sharks“ des ESC Kempten bestreiten. Von Beginn an zeigte sich die Mannschaft sehr spielfreudig und agierte mit viel Tempo. Den ersten Treffer zum 0:1 markierten aber die Gäste in der sechsten Spielminute nach einer starken Einzelleistung von Kemptens Neuzugang Kevin Hu. In der 16. Spielminute legten die Sharks durch ein Tor von Martin Hlozek das 0:2 nach. Auch er wechselte vor der Saison Vom Oberligisten Peiting nach Kempten. Der EHC ließ sich aber durch den Rückstand nicht beeindrucken und blieb bis Drittelende mindestens ebenbürtig. Im zweiten Abschnitt fiel dann in der 27. Spielminute sogar das 0:3, Sergei Topol traf in Überzahl, Königsbrunn hatte danach zwar Chancen, war aber zu ineffizient. Ein Treffer gelang den Brunnenstädtern erst eine Minute vor Spielende durch Anton Egle, am Ende verlor der EHC mit 1:3. Nach einer Partie auf Augenhöhe gab es von EHC-Coach Bobby Linke dank einer insgesamt starken Leistung auch nur wenig Grund zur Kritik:

Eishockey: Dem EHC Königsbrunn fehlt das Glück

„Wir konnten die meisten Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, auch im Spiel umsetzen. Die Mannschaft hat die Scheibe gut bewegt, war lauffreudig. Am Ende hat uns vorne das Quäntchen Glück und im Torabschluss die Qualität gefehlt. Ich weiß das Ergebnis gut einzuordnen und habe gesehen, was die Mannschaft geleistet hat. Es war ein guter Start für uns, nun müssen wir Woche für Woche die nächsten Schritte in unseren Spiel weiter erarbeiten, uns steigern und von Partie zu Partie effektiver werden. Meine Mannschaft weiß, worauf es ankommt. Kempten hat heute ein sehr gutes Spiel geboten, es war für ein Vorbereitungsspiel viel Härte im Spiel. Es gilt nun, uns als Mannschaft zu finden und Abläufe zu erlernen. Ich bin zufrieden, es war ein guter Start,“ resümiert Bobby Linke. „Ich freue mich, dass wir Robin Rieger ab dem letzten Drittel die Möglichkeit geben konnten, Im Tor neben Benni Beck sein Können zu zeigen. Er hat uns im Training immer wieder ausgeholfen und extrem gut unterstützt. Diesen Einsatz im Schlussdrittel hat er sich mehr als verdient.“

Nach der Partie wurde auf der Freieisfläche bei der After-Game-Party die Mannschaft vorgestellt. Fans und Akteure feierten danach bei bester Stimmung bis in den Abend hinein. Am nächsten Wochenende stehen dann die nächsten beiden Testspiele auf dem Programm, am Freitag zuhause gegen den HC Landsberg, sonntags kommt es dann in Kempten zum Rückspiel gegen den ESC Kempten. (AZ)