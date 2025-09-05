Von der FCA-Jugend zu seinem Herzensverein: So tickt Kleinaitingens Kapitän

Alexander Heider vom FC Kleinaitingen durchlief die Jugend des FC Augsburg und spielt nun - nach Stationen unter anderem beim FC Königsbrunn - bereits seine siebte Saison bei den Kleinaitingern. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga in die Kreisklasse greift der 24-jährige Techniker nun neu an und startete mit drei Treffern in den ersten beiden Spielen stark in die neue Spielzeit. Im offensiven Mittelfeld fühlt sich der abschlussstarke Kleinaitinger am wohlsten. Während seiner Zeit beim FCA traf er dabei auch auf heutige Profis wie Angelo Stiller.

