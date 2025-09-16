40-Meter-Pech: Keine Punkte für Wehringen und Schwabegg

Keine Punkte gab es für die heimischen Fußballerinnen zum Start der Bezirksliga Süd. Absteiger FSV Wehringen unterlag knapp, ebenso wie Aufsteiger SG Schwabegg/ Hiltenfingen/ Langenneufnach

Im ersten Heimspiel empfingen die Fußballerinnen des FSV Wehringen den SV Mering. Die Gastgeberinnen starteten mit viel Ballbesitz, doch die Anfangsphase war geprägt von Unsicherheiten, vielen Fehlpässen und fehlender Struktur im Spielaufbau. Trotz der schwierigen Bedingungen gelang dem FSV in der 16. Minute der Führungstreffer: Nach einer Ecke von Anna Gehendges auf den kurzen Pfosten setzte sich Anna-Lena Zedelmeier im Kopfballduell durch und nickte zur 1:0-Führung ein. Mit dem Führungstreffer kam der FSV etwas besser ins Spiel, ließ den Gegner laufen und erhöhte so kurz vor der Pause der FSV auf 2:0. Anna Mahr spielte einen präzisen Diagonalball in den Strafraum, den Natalie Abröll nur knapp verpasste. Im Rückraum stand jedoch Gehendges goldrichtig und schob den Ball abgeklärt ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel kam Mering deutlich wacher aus der Kabine und setzte erste Akzente. Bereits in der 46. Minute verpassten die Gäste nur knapp den Anschlusstreffer. Dieser fiel dann in der 52. Minute durch einen Foulelfmeter, den der Schiedsrichter nach einem Halten im Strafraum verhängte. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: In der 67. Minute nutzten die Gäste eine Ecke, um auf 2:2 zu stellen – der FSV konnte den Ball nicht entscheidend klären. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 81. Minute gelang Mering schließlich die Führung durch einen Sonntagsschuss aus über 40 Metern, der knapp unter der Latte im Tor einschlug. Der FSV versuchte noch einmal alles, und in der 90. Minute hatte Mahr mit einem Distanzschuss aus rund 40 Metern die große Chance auf den Ausgleich – doch der Ball klatschte an die Latte.

Die SG Schwabegg/ Hiltenfingen/ Langenneufnach traf zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison auf die SG Thingau/Rückholz. Das Spiel war sehr ausgeglichen, jedoch geriet die Heimmannschaft durch einen verlorenen Zweikampf und einen schwachen Schuss ins lange Eck in Rückstand. Danach war es ein hart umkämpftes Spiel, beiden Mannschaften gingen hart in die Zweikämpfe. Nach der Halbzeit wurden die Gastgeber etwas offensiver, scheiterten aber meistens am letzten Pass vor dem Abschluss. Beide Teams kämpften bis zum Abpfiff und somit war es ein glückloser Ausgang für den Aufsteiger. (AZ)