Aufsteiger Lagerlechfeld schlägt zu Hause favorisierte Thalhofener

Der dritte Bezirksligaspieltag brachte dann bereits einige Überrschungen. Die größte war natürlich der Heimsieg der Lechfeldhasen gegen den FC Thalhofen. Gegen die Allgäuer, die eigentlich als Mitfavorit im Aufstiegsrennen gelten, machte die SpVgg ein gutes Spiel und gewann letztlich verdient. Eine Überrschung auch, dass der TSV Bobingen eine 2:0 Pausenführung noch verspielte und sich in Babenhausen mit einem Unentschieden zufrieden geben musste. Auch die erneute Nullnummer von Türkgücü in Bad Wörishofen kam unerwartet. Hatte sich doch die Mannschaft um Trainer Paolo Maiolo für diese Saison einiges vorgenommen. Lediglich die Niederlage von Aufsteiger FC Königsbrunn in Niedersonthofen entsprach dem, was Experten erwartet hatten.

FC Bad Wörishofen - Türkgücü Königsbrunn 0:0

Auch das zweite Saisonspiel des SV Türkgücü Königsbrunn war eine Nullnummer. Die besten Aktionen der Königsbrunner waren ein Schuss von Burhan und ein Kopfball von Berat Ayverdi, der oben auf dem Tornetz landete. In der zweiten Halbzeit übernahm Türkgücü die Initiative und holte hintereinander vier Ecken heraus. Die bisher noch ungeschlagenen Platzherren schalteten in den Verteidigungsmodus und standen mit acht Spielern vor dem Strafraum. So gelang es dem Team von Trainer Paolo Maiolo kaum, den Abwehrriegel zu knacken. Der letzte Pass in die Spitze kam einfach nicht an. Erst ab der 80. Minute machte der Kreisligaaufsteiger auf und kam zu einer Großchance, die Torwart Reinert mit einer Hechtparade vereitelte. Die kurzzeitige Druckphase der Wörishofer nutzte Türkgücü zu einem Konter über Kaan Dogan. Der hatte den herauslaufenden Keeper Berchtold schon fast umkurvt, zögerte aber mit dem Torschuss. Trainer Paolo Maiolo ärgerte sich über die defensive Einstellung des Gegners in dessen Heimspiel. SV Türkgücü Königsbrunn Elias Reinert (Tor) Berat Ayverdi, Itua Sadadi, Baschar El Fayyad (Armin Sukalic 79.), Egemen Cagil, Kaan Dogan, David Miller (Anthony Kabatas 69.), Cemal Nam, Kevin Lang, Burhan Bytyqi, Enis Turan (Bastian Endres 65.) – Schiedsrichter Moritz Hägele – Zuschauer 200

Bobingen lässt Punkte liegen

TSV 1862 Babenhausen - TSV Bobingen 2:2

Leider wurde es nichts mit dem dritten Sieg für den TSV Bobingen. Dabei sah es lange Zeit ganz danach aus. „Wir sind etwas frustriert, dass wir nur einen Punkt aus Babenhausen mitnehmen“, sagte Bobingens Co-Trainer Christopher Detke. Nachdem die Gäste aus Bobingen schnell mit zwei Toren in Führung gegangen waren, verpassten sie es, die Führung weiter auszubauen. Mehrere Torchancen wurden nicht richtig zu Ende gespielt. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel der Gastgeber etwas körperlicher und gleichzeitig agierten sie viel mit langen Bällen. Rund zehn Minuten lang hatte der TSV größere Probleme und Babenhausen kam zu Chancen. Eine Folge war der Anschlusstreffer der Babenhauser bereits drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit. Doch mit der Zeit fing sich das Team von Trainer Dmitrij Peil und kam auch wieder zu Torchancen. „Florian Kohler und Mert Avan hatten mehrere gute Gelegenheiten und hätten mindestens zwei Treffer machen müssen“, sagte Detke. Aber leider wurden die guten Chancen wieder einmal liegen gelassen. In der 84. Spielminute bekam dann Bobingens Samuel Olejnik eine absolut berechtigte Zeitstrafe für ein grobes Foul. Das war natürlich nicht hilfreich für die Gäste und Babenhausen machte noch einmal Druck. Trotzdem kam der TSV Bobingen noch zu Konterchancen und alles sah nach einem Bobinger Sieg aus. Bis es in der zweiten Minute der Nachspielzeit eine Bobinger Ecke gab. Zu viele Bobinger Spieler schalteten sich dabei in die Offensive ein und so standen sie beim folgenden Konter hinten Mann gegen Mann. „Völlig unnötig bekamen wir so noch das 2:2“, kommentierte Christopher Detke.

TSV Bobingen Andreas von Mücke (Tor), Michael Zedelmeier, Finn Schmutterer, Elias Ruf, Leon Göttinger (Florian Kohler 48.), Samuel Olejnik, Nicolai Petereit (Mert Avan 60.), Sandro Burghard, Mattis Junker (Mauritz Di Santo 78.), Nicolas Prestel (Colin Gansert 88.), Matteo Ligorati

Tore 0:1 und 0:2 Nicolas Prestel (12.,44.), 1:2 Maxim Pölcher (48.), 2:2 Steffen Alexander Graf (90+2.) Schiedsrichter Patrick Meixner Zuschauer 300

Aufsteiger Lagerlechfeld siegt

SpVgg Lagerlechfeld -FC Thalhofen 2:0

Zu einem überraschenden aber keinesfalls unverdienten Sieg kam der Kreisliga-Aufsteiger Lagerlechfeld zu Hause gegen favorisierte Thalhofener. Bereits in der zweiten Spielminute gelang den Hausherren der Führungstreffer durch Adrian Sommer. In der Folge verteidigte die Spielvereinigung gut und ließ kaum Gästechancen zu. Eigene Chancen waren allerdings ebenfalls Mangelware und entwickelten sich, wenn überhaupt, durch Standardsituationen. Wer in der zweiten Hälfte einen Sturmlauf des FC Thalhofen erwartete, sah sich getäuscht. Vielleicht lag es an der sommerlichen Hitze, aber die Gäste aus dem Allgäu agierten wenig druckvoll und zeigten sich in der Offensive einfallslos. Nach vorn ging bei Lagerlechfeld allerdings auch nicht viel. Torchancen blieben Mangelware. Etwas mehr Bewegung ins Angriffsspiel brachte dann Spielertrainer Daniel Raffler, der sich in der 74. Spielminute einwechselte. In den letzten Spielminuten machten die Gäste noch einmal etwas Druck, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Aber das reichte Daniel Raffler, um in der 89. Minute mit einem Konter das 2:0 zu erzielen. Damit war die Entscheidung gefallen und der Aufsteiger konnte seinen ersten Dreier verbuchen.



SpVgg Lagerlechfeld Mario Pachera (Tor), Maximilian Albrecht, Ralf Pawollek, Simon Wilde (Daniel Raffler 74.), Yannic Tauscher (Raphael Weiß 81.), Adrian Sommer (Ivan Mamusa 55.), Peter Sachse-Scholz, Alexander Kergel (Kevin Heinz 62.), Marius Heißerer, Angelo Cena, Christoph Bitter (Oliver Wachter 90.)

Tore 1:0 Adrian Sommer (2.), Daniel Raffler (89.) Schiedsrichter Patrick Beutmiller Zuschauer 150

SSV Niedersonthofen - FC Königsbrunn 3:0

Das erwartet schwere Spiel gab es für den FC Königsbrunn in Niedersonthofen. Allerdings konnte sich der FC lange seine weiße Weste bewahren und es dauerte bis zur 44. Spielminute, ehe der Königsbrunner Robin Hanke sein Team mit einem Eigentor auf die Verliererstraße brachte. Kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Spielertrainer David Bulik mit einem Doppelwechsel noch einmal neue Impule zu setzen. Mit dem 2:0 der Niedersonthofener in der 68. Minute war die Entscheidung allerdings schon fast gefallen. Nach einer zehn Minuten Zeitsrafe für den erst vier Minuten zuvor eingewechselten Roberto Scappaci mussten die Gäste dann auch noch in Unterzahl agieren. Das nutzte der clevere Tabellenführer, um nur zwei Minuten später das 3:0-Endergebnis klarzumachen.

FC Königsbrunn Tobias Maliske (Tor), Sandro Blasi, Robin Hanke, Patrick Schmalz, Jan Plesner (Lukas Richter 88.), Emre Cevik, Fabio Blasi, Abdullah Kücük (Roberto Scappaci 78.), Manuel Hampp (Luca Sommer 58.), Fabian Richter (Michael Wagenleitner 88.), Nico Gröb (Noel Boric 58.)

Tore 1:0 Robin Hanke Eigentor (44.), 2:0 Simon Frasch (68.), 3:0 Felix Thum (84.) Schiedsrichter Lukas Nartschick Zuschauer 150