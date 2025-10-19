Warum Königsbrunn endlich aufatmet

Es war ein spannender Abschluss der Hinrunde. Der TSV Bobingen bleibt weiter dabei im Aufstiegsrennen. Königsbrunn schafft es im Aufeinandertreffen der Kellerkinder den Abstiegsplatz zu verlassen. Langerringen rutscht tiefer in die Krise und Lagerlechfeld steht nach 15 Spielen mit dem Rücken zur Wand.

SpVgg Lagerlechfeld - FC Königsbrunn 0:1 (0:1) - Es war ein Wechselbad der Gefühle, das sich auf der Lagerlechfelder Sportanlage im Kellerderby abspielte. Die erste Halbzeit beherrschte klar der FC Königsbrunn. In der 13. Spielminute nutzte Königsbrunns Torjäger Luca Sommer einen Fehler des Lechfelder Keepers Tobias Böhm eiskalt zum 0:1 aus. In der Folge zeigte sich die Lechfelder Abwehr weiter fehlerbehaftet und ermöglichte Königsbrunn mehrere gute Chancen, die aber allesamt nicht zum Torerfolg führten. Nach der Halbzeit war dann Lagerlechfeld stärker. Königsbrunn hatte eine veritable Schwächeperiode zu überstehen. Jetzt machte Lechfeld das Spiel. Doch die vielen Königsbrunner Ballverluste konnten die Männer von Trainer Daniel Raffler nicht nutzen. Am Ende scheiterten sie immer wieder am eigenen Unvermögen. Flanken fanden keinen Adressaten, Schussversuche rauschten in der dritten Etage über das Tor. Im Gegenzug hatte der FCK, der sich nur noch aufs Kontern verlegt hatte, noch einige gute Chancen. Mann des Spiels war wieder einmal Luca Sommer. Er erzielte nicht nur den einzigen Treffer des Tages, er vergab nebenbei auch noch mindestens drei hundertprozentige Torchancen. Durch die Niederlagen der anderen Abstiegskandidaten konnte der FC Königsbrunn mit dem Derbysieg endlich wieder die Relegationsplätze verlassen.

Bobingen ist Vize-Herbstmeister

TSV Bobingen - TV Erkheim 3:1 (1:0) - Sieg, drei Punkte, 13 Spiele nicht verloren. So sieht die Bilanz des 15. Spieltages für den TSV Bobingen aus. Doch so klar war es bei Weitem nicht. In der ersten Hälfte machte der Favorit Bobingen das Spiel. Das Pressing funktionierte, Erkheim hatte kaum Spielanteile. In der 24. Spielminute erzielte dann Mauritz Di Santo mit einem Kunstschuss das Führungstor für Bobingen. Doch Erkheim ist eine erfahrene Mannschaft. Eine taktische Umstellung in der 30. Minute veränderte das Spiel. Der Landesliga-Absteiger stellte auf Manndeckung um und nahm Bobingens defensiven Aufbauspieler Sandro Burghard nahezu komplett aus dem Spiel. Damit kamen die jungen Bobinger absolut nicht zurecht. Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit verlief ausgeglichen. In der zweiten Hälfte machten die cleveren Allgäuer genauso weiter und kauften Bobingen mit hartem körperlichem Einsatz teilweise den Schneid ab. Eine unglückliche Aktion von Abwehrmann Finn Schmutterer brachte in der 47. Minute den Ausgleich durch Foulelfmeter. Im Anschluss wurden die Spieler von Dmitrij Peil immer hektischer und hatten viele Ballverluste. Das führte zu einigen brenzligen Situationen. Und auch der sonst so zuverlässige Bobinger Schlussmann Laurin Sommer hatte mit Fehlern zu kämpfen. In dieser Phase war es Glück, dass der TSV nicht in Rückstand geriet. Zum Ende hin musste aber Erkheim dem hohen Tempo des Spiels Tribut zollen und wieder einmal war es Mattis Junker, der Bobingen auf die Siegerstraße brachte. In der 84. Minute erzielte er das 2:1 für Bobingen. Als dann in der 88. Minute auch noch Joanthan Macht nach einem Konter das 3:1 erzielte, war der Bobinger Sieg perfekt. Auch wenn er am Ende um einem Treffer zu hoch ausgefallen ist. Das wusste auch Trainer Peil. Er sagte: „In der letzten Saison hätten wir so ein Spiel noch verloren. Man sah deutlich, dass Erkheim Landesliga-Erfahrung hat. In solchen Spielen kann unsere junge Mannschaft viel lernen.“

In einem harten Match gegen Landesliga-Absteiger Erkheim behielten die jungen Bobinger, im Bild Florian Kohler und Mauritz DI Santo (weiße Trikots), am Ende die Oberhand. Foto: Elmar Knöchel

SpVgg Langerringen - VfL Kaufering 1:5 (0:1) - Die SpvGG Langerringen erlebte das zweite Debakel hintereinander. Nach dem 0:6 vergangene Woche in Erkheim verlor das Team von Sebastian Korner zu Hause gegen Kaufering mit 1:5. Dabei sah es in der ersten Hälfte noch normal aus. Durch einen Treffer von Kauferings Manuel Detmar lagen die Gäste zur Pause nur mit 0:1 zurück. Doch nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte wiederum Detmar auf 0:2. Als dann in der 67. Minute Langerringens Sebastian Grüner noch ins eigene Netz traf, war die Partie letztlich gelaufen. Das 1:3 durch David Breuer konnte nichts mehr ändern. Nur zwei Minuten später stellte Dillinger mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit schließlich traf Manuel Detmar mit seinem dritten Treffer zum 1:5-Endstand. Zuvor hatte Lagerlechfelds Sebastian Grüner noch die Gelb-Rote Karte gesehen. Zwei Spiele, 1:11 Tore. Das ist ein Hinrundenabschluss, mit dem in Langerringen nach zuvor guten Spielen wohl niemand gerechnet hat. Damit ist Langerringen jetzt hinter Legau auf den Relegationsplatz 14 abgerutscht.