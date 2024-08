Licht und Schatten am Auswärtsspieltag

Alle vier Bezirksligisten aus dem Südlichen Landkreis waren an diesem Wochenende im Einsatz. Und alle mussten auswärts ran. Der TSV Bobingen bekam es wieder einmal mit dem FC Oberstdorf zu tun, eine Paarung die es schon öfter gegeben hat. Türkgücü Königsbrunn startete beim SVO Germaringen in die Saison und die SpVgg Lagerlechfeld hatte ihr erstes Bezirksligaspiel beim fünftplatzierten der letzten Saison, dem FC Wiggensbach zu bestreiten. Der FC Königsbrunn schließlich musste im Duell der Aufsteiger beim TSV Kammlach antreten.



FC Oberstdorf - TSV Bobingen 0:2

In einem ausgeglichenen Spiel behielt der Landesliga-Absteiger aus Bobingen schließlich die Oberhand. Gefährlich wurde der FC Oberstdorf nur selten. So konnte einzig der schnelle Oberstdorfer Jakob Hasselberger das Bobinger Tor in Bedrängnis bringen. Aber die Gästeabwehr stand gut. Gleichzeitig ließ der TSV Bobingen mehrere hundertprozentige Torchancen aus. Zunächst war es Serhat Fidan, der allein vor Torwart Kay Kähni auftauchte, den Ball aber schließlich vertändelte. Kurz darauf war wieder Fidan beteiligt, der den Ball auf Leon Göttinger in der Mitte passte. Der scheiterte aber frei stehend aus fünf Metern am Oberstdorfer Torwart. Nach einer Standardsituation ging schließlich noch Nicolas Prestel per Kopf leer aus. Nach der Pause blieb das Spiel spannend und Bobingen ließ weitere gute Konterchancen liegen. Torgelegenheiten für Oberstdorf gab es, dank der guten Bobinger Abwehr, nur wenige und diese waren nicht zwingend. Nachdem Bobingen dann in der 60. Spielminute dreimal gewechselt hatte, erlöste schließlich Florian Kohler die Gäste. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte er auf Zuspiel von Nicolas Prestel die Bobinger Führung. Das 2:0 für Bobingen fiel schließlich etwas glücklich. Oberstdorfs Torwart Kähni schoss beim Abschlag den zurück trabenden Mattis Junker an. Von dessen Kehrseite kullerte der Ball ins Tor. Obwohl es für den zweiten Treffer Glück brauchte, feierte Bobingen einen hochverdienten Sieg.

TSV Bobingen Andreas von Mücke (Tor), Michael Zedelmeier, Finn Schmutterer, Elias Ruf, Leon Göttinger (Enrico Goller 71.), Samuel Olejnik, Serhat Fidan (Florian Kohler 60.), Nicolai Petereit (Mert Avan 67.), Nicolas Prestel (Mauritz Di Santo 78.), Matteo Ligorati (Mattis Junker 60.), Paul Simler (C) Tore 0:1 Florian Kohler (68.), 0:2 Mattis Junker (90+4.) Zuschauer 150 Schiedsrichter



FC Wiggensbach - SpVgg Lagerlechfeld 0:2

Eigentlich machte der Aufsteiger vom Lechfeld seine Sache beim starken FC Wiggensbach gut, musste am Ende dann aber doch noch Lehrgeld zahlen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem Trainer Daniel Raffler seine Elf als gleichwertig sah. Das zeigte sich daran, dass der Führungstreffer erst in der 73. Spielminute fiel und es letztlich einen Sonntagsschuss von Dominik Berger brauchte. „Den trifft er so nicht oft“, kommentierte Raffler die Szene. Nach einem guten Diagonalpass zog Berger ab und schoss den Ball unhaltbar für den Lechfelder Torhüter, Tobias Böhm, ins lange Eck. Das zweite Tor der Gastgeber hat der Aufsteiger vom Lechfeld einfach nicht gut verteidigt und durch eigene Fehler Wiggensbach den Treffer ermöglicht. Von diesem Doppelschlag in der Schlussphase erholte sich Lagerlechfeld dann nicht mehr, obwohl Spielertrainer Daniel Raffler noch den Anschlusstreffer zum 1:2 auf dem Fuß hatte. Eigentlich waren, betrachtet man den Spielverlauf, zwei Gegentreffer zu viel für den Aufsteiger. Gleichzeitig, so Trainer Raffler, müsse das Team aber offensiv stärker werden. Insgesamt waren nur drei Torchancen, davon aber keine hundertprozentige, herausgespielt worden. In der zweiten Halbzeit wurde das Match etwas ruppiger und die Gastgeber haben Lagerlechfelder Konter immer wieder durch Fouls unterbunden. „Mit dem Spiel insgesamt können wir zufrieden sein. Aber wir müssen letztlich cleverer agieren“, sagte Trainer Daniel Raffler.

SpVgg Lagerlechfeld Tobias Böhm (Tor), Maximilian Albrecht, Ralf Pawollek, Thomas Müller (Tim Korner 72.), Simon Wilde (Alexander Kergel 68.), Yannic Tauscher (Kevin Heinz (81.), Oliver Wachter (Daniel Raffler 77.), Peter Sachse-Scholz, Marius Heißerer (Adrian Sommer 81.), Angelo Cena, Christoph Bitter Tore 1:0 Dominik Berger (73.), 2:0 Lukas Ried (80.) Zuschauer 120 Schiedsrichterin



SVO Germaringen - Türkgücü Königsbrunn 0:0

Germaringen und das neu formierte Team von Trainer Paolo Maiolo schenkten sich nichts, aber keinem gelang der Lucky Punch. Die ersten Strafraumszenen hatte Königsbrunn, die klareren Torchancen lagen bei den Gastgebern. Einen Kopfball von Timo Wörz klärte Enis Turan vor der Linie und als Wörz bei einem Konter alleine auf den neuen Türkgücü-Keeper Elias Reinert zu lief, ließ sich der nicht überlisten. Kurz vor der Pause kam Diego Dragone nach guter Angriffskombination im Germaringer Strafraum zum Schuss, aber der ging knapp über den Kasten von Torwart Daniel Hatzenbühler. Nach der Pause dominierte Türkgücü das Spiel, doch das Wechselspiel der Torchancen ging weiter. Baschar El Fayyad und Burhan Bytyqi wurden im letzten Moment vor dem Torschuss noch abgegrätscht und auf der Gegenseite konnte Kevin Lang einen Torschuss von Steve Masuch gerade noch verhindern. Als Kevin Lang eine Zeitstrafe wegen Foulspiels absitzen musste, konnten die Germaringer mehr Druck aufbauen, doch Türkgücü überstand diese zehn Minuten und auch noch die Nachspielzeit mit erneuter Unterzahl wegen Zeitstrafe für Cemal Nam. Trainer Paolo Maiolo war mit dem einen Punkt nicht ganz zufrieden: „Wir hatten mehr Ballbesitz als der Gegner, außer in den Minuten in Unterzahl, und hätten bei unseren Chancen einfach Tore machen müssen“.

Türkgücü Königsbrunn Elias Reinert (Tor), Berat Ayverdi, Erdem Özkan (Itua Sadadi (54.), Baschar El Fayyad (Bastian Endres 54.), Egemen Cagil, Kaan Dogan, David Miller (Cemal Nam 64.), Kevin Lang (C), Burhan Bytyqi, Diego Dragone, Enis Turan (Batuhan Güney 84.) besondere Vorkomnisse 10 Minuten Zeitstrafe für Kevin Lang und Cemal Nam Zuschauer 250 Schiedsrichter



TSV Kammlach -

Das Spiel in Kammlach endete erst kurz vor Redaktionsschluss. Ein Spielbericht folgt im Rahmen der Fußball-Nachlese.

