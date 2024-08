So geht es in der Bezirksliga weiter

In der Bezirksliga steht der sechste Spieltag an. Dabei haben die Teams aus dem Südlichen Landkreis teilweise lösbare, teilweise schwere Aufgaben. Sollte nicht noch etwas dazwischen kommen, wird endlich auch in Königsbrunn wieder ein Fußballspiel ausgetragen. Durch die Unbespielbarkeit der Plätze dort wurde vor allem der FC gebeutelt. Türkgücü hat bisher erst dreimal gespielt. Während die beiden Aufsteiger, der FC Königsbrunn und die SpVgg Lagerechfeld, einen bisher sehr guten Start in der Bezirksliga hinlegten, läuft es bei den höher gehandelten Teams noch nicht rund. Landesliga-Absteiger Bobingen wurde natürlich als heißer Titelfavorit gesehen. Wirklich enttäuscht hat der TSV noch nicht. Doch mit dem aktuellen Tabellenplatz vier und zuletzt drei Punkteteilungen in Folge bleibt das Team doch etwas hinter den Erwartungen zurück. Auch bei Türkgücü Königsbrunn hat man sich den Saisonstart anders vorgestellt. Zwar hat die Maiolo-Elf erst drei Spiele bestritten, konnte aber keines davon gewinnen. Abstiegsplatz 15 ist weit von den eigenen Ansprüchen entfernt: Trainer Paolo Maiolo sagte dazu: „Manche im Verein sprechen schon von einem Fehlstart. Werner Muth und ich sehen das allerdings anders“.

Für den TSV Bobingen geht es zum Spitzenspiel nach Niedersonthofen. Während sich die Bobinger in den letzten drei Spielen jeweils mit einem Unentschieden begnügen mussten, haben die Allgäuer in vier Spielen viermal gewonnen. Drei Punkte trennen die beiden Clubs in der Tabelle. Die Schützlinge von Trainer Dmitrij Peil wissen dabei, was auf sie zukommt. Denn in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren reichte es für die Bobinger in Niedersonthofen nach heißem Kampf nur zu einem Unentschieden.

Der FC Königsbrunn steht vor dem sechsten Auswärtsspiel

Der FC Königsbrunn fährt nach Kaufbeuren. Das ist das sechste Auswärtsspiel für das Team von David Bulik. Doch bisher haben sich seine Schützlinge auf den fremden Plätzen gut geschlagen. Immerhin konnte zweimal gewonnen werden. Tabellenplatz sechs ist der Lohn. Bei der SpVgg Kaufbeuren könnte durchaus etwas zu holen sein. Die Allgäuer kommen im Moment nicht richtig in Tritt und haben aus vier Spielen nur vier Punkte geholt. Natürlich hadert Bulik etwas damit, dass der FC aufgrund der Platzsituation in Königsbrunn nur Auswärtsspiele hat: „Im Moment spielt nichts wirklich für uns“, sagt er.

Die SpVgg bekommt Besuch vom FC Rettenberg. Der hat aktuell drei Punkte auf dem Konto hat.

Wenn die Lechfeldhasen ihre Heimstärke, immerhin haben sie die bisherigen zwei Spiele zu Hause gewonnen, wieder auf den Platz bringen können, sollte ein weiterer Dreier durchaus möglich sein. Wobei man den Gegner, trotz Tabellenplatz 14, nicht unterschätzen darf. Denn die Niederlagen haben sich die Rettenberger gegen hochkarätige Gegner wie den SV Egg und den SSV Niedersonthofen eingefangen. Aber sie haben auch gegen die SpVgg Kaufbeuren verloren.

Um die Stimmen, die bei Türkgücü Königsbrunn bereits von „Fehlstart“ sprechen zum Verstummen zu bringen, muss am kommenden Sonntag unbedingt ein Sieg her. Gegen den starken FC Wiggensbach ist das allerdings eine nicht gerade einfache Aufgabe. Mit zehn Punkten steht der Gegner aus dem Oberallgäu auf einem guten dritten Platz in der Tabelle. Viel wird also darauf ankommen, ob Trainerfuchs Paolo Maiolo die richtige Aufstellung und, wahrscheinlich noch wichtiger, die richtigen Worte zur Motivation finden wird.