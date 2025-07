Titel führt über Bobingen: So will der TSV den Aufstieg schaffen

Ob man in Bobingen von einer klassischen Vorbereitung sprechen kann, ist nicht klar zu beantworten. Die sowieso schon kurze Sommerpause war für die Bobinger Kicker noch kürzer. Das Programm zum Saisonstart hat es in sich. „Wir starten mit einer Englischen Woche. Da müssen wir topfit in die Saison gehen. Vor allem die Kondition muss stimmen“, so Trainer Dmitrij Peil kurz nach Saisonende. Wie gut der amtierende Kreispokalsieger vor dem Start am Freitag in Schuss ist und was möglich ist.

