Glücklicher Sieg für TSV Königsbrunn

Einen äußerst glücklichen 1:0-Sieg feierte der TSV Königsbrunn am dritten Spieltag gegen aufopferungsvoll kämpfende Großaitinger. In der Hitzeschlacht am Samstagmittag zeigten beide Teams über weite Strecken ein spannendes Spiel. Großaitingen trat dabei verletzungsbedingt fast mit dem letzten Aufgebot an, während die Auswechselbank der Heimelf gut gefüllt war. Königsbrunn übernahm von Anfang an das Spiel und jubelte bereits nach einer Minute, als der Ball im FSV-Netz zappelte, doch der sehr gut leitende junge Schiedsrichter Michael Peil pfiff berechtigterweise Abseits.

Marcus Angele