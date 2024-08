Der dritte Sieg im dritten Spiel für Langerringen

Die SpVgg Langerringen setzte ihren Start nach Maß mit dem dritten Sieg in Folge fort. Diese makellose Startbilanz kann nach vier Spieltagen in der Kreisliga keine andere Mannschaft aufweisen, denn der Kissinger SC patzte im Heimspiel gegen den SV Hammerschmiede und verlor 0:1. Schärfster Verfolger der Langerringen ist nun der TSV Merching, der auf eigenem Platz den FC Kleinaitingen mit 4:0 abfertigte. Der ASV Hiltenfingen ist nach dem 2:2 beim TSV Pfersee weiterhin ungeschlagen.

SpVgg Langerringen – TSV 1904 Welden 4:0 (2:0) – Nach der ersten Abtastphase, in der Langerringens Torwart Patrick Joder mit einem Weldener Angreifer zusammenrauschte, bekam die Heimmannschaft das Spiel schnell in den Griff. In der neunten Minute flankte Yannick Keiß von rechts in den Fünfmeterraum und Bastian Renner setzte den Ball direkt zum 1:0 in die Ecke. Schon sechs Minuten später war Lukas Müller der Vorlagengeber und Yannick Keiß hielt den Fuß hin und traf flach zum 2:0. Die Weldener kamen bis zur Pause nur zu einer gefährlichen Flanke, die Joder noch knapp vor einem Gegner abfangen konnte. Nach einem Dreifachwechsel in der Halbzeit zog die SpVgg schon in der 50. Minute dem Gegner erneut den Zahn. Benedikt Schaffner flankte hoch in den Strafraum, Bastian Renner schraubte sich hoch und versenkte den Kopfball zum 3:0. Danach beherrschten die Langerringer den Gegner klar, der zu keiner Torchance mehr kam. Als in der 72. Minute der Weldener Verteidiger Philipp Schuster den kurz vorher eingewechselten Fabian Köbler zu Fall brachte, gab es einen Elfmeter, den wiederum Bastian Renner zum 4:0-Endstand vollstreckte.

Tore 1:0 Renner (9.), 2:0 Keiß (15.), 3:0 Renner (50.), 4:0 Renner (72./Foulelfmeter) – Schiedsrichter Christian Rus

TSV Pfersee - ASV Hiltenfingen 2:2 (1:1) – Die schnelle Führung der Pferseer nach sechs Minuten wurde schon zwei Minuten später durch ein Eigentor von Andreas Holzer wieder ausgeglichen. Hiltenfingen hielt stark dagegen und kam zu einigen Ecken, besonders David Schmid prüfte den Torwart Hans Sporleder. Doch in der 71. Minute war es wieder Lukas Fellhauer, der die Platzherren erneut mit 2:1 in Führung brachte. Erst in der 90. Minute konnte Julian Kille mit einem Freistoßtor den 2:2-Ausgleich erzielen und damit einen Punkt für Hiltenfingen retten.

Tore 1:0 Fellhauer (6.), 1:1 Eigentor Holzer (8.), 2:1 Fellhauer (71.), 2:2 Kille (90.) - Zuschauer 30 – Schiedsrichter Eugen Jaskolka.

TSV Merching – FC Kleinaitingen 4:0 (2:0) – Den Kleinaitingern wurde schon nach sieben Minuten mit dem Treffer zum 1:0 durch Julian Schmid der Schneid abgekauft. Der gleiche Spieler stellte mit seinem zweiten Treffer den Halbzeitstand her. Nach knapp einer Stunde war mit dem 3:0 die Partie gelaufen und Valentin Huber machte den Sack endgültig zu.

Tore 1:0 Julian Schmid (7.), 2:0 Julian Schmid (29.), 3:0 Marcel Salgado (59.), 4:0 Valentin Huber (78.) – Schiedsrichter Luca Riedl – Zuschauer 80