Die Kreisliga startet mit einem Südderby                

Am Wochenende beginnt nun auch die neue Saison der Kreisliga Augsburg. Für die Saisoneröffnung hat sich Spielleiter Günther Behr das Wertachstadion des ASV Hiltenfingen ausgesucht. Und das erste Spiel der Saison ist gleich ein altes Lokalderby gegen den Nachbarn SV Schwabegg. Die Gastgeber haben sich ein Rahmenprogramm mit Interviews mit den Teamchefs vor dem Spiel um 17.45 Uhr und einem Gewinnspiel in der Halbzeitpause ausgedacht. Die Partie wird um 18.30 Uhr von Schiedsrichter Manfred Keil vom SV Achsheim angepfiffen. Vor zwei Jahren trennten sich die Wege der beiden Nachbarn in einem entscheidenden Spiel gegeneinander um den Aufstieg in die Kreisliga. Damals siegten die Hiltenfinger in einer Regenschlacht in Schwabegg mit 4:1 und stiegen auf. Nun folgt ihnen der SV Schwabegg nach, der unter Trainer Wolfgang Missenhardt den Wiederaufstieg nach fünf Jahren Kreisklasse als souveräner Meister geschafft hat.

Hiltenfingens Trainer Christian Geib will sein Team nach dem sechsten Platz in der vergangenen Saison nun an die Spitzengruppe heranführen. Als Ersatz für den nun auch als Spieler ausgeschiedenen Ex-Spielertrainer David Bulik wurde Milosh Zhivachki vom TSV Neusäß als Offensivspieler verpflichtet. Beim SV Schwabegg will der 62-jährige Trainerfuchs Wolfgang Missenhardt mit seinen Co-Spielertrainern Tobias Fendt und Peter Ziegler, sowie dem sportlichen Leiter Joachim Schuster, mit dem bewährten Kader das Saisonziel Klassenerhalt als Neuling erreichen. Den Totopokal haben beide Teams jeweils durch Niederlagen im Elfmeterschießen gegen Kreisklassisten schon beendet. Die Hiltenfinger verloren beim TSV Walkertshofen und Schwabegg in Ustersbach. Im letzten Testspiel siegte der SV Schwabegg mit 4:1 gegen den TSV Mittelneufnach, der in der A-Klasse Allgäu 2 spielt, während der ASV Hiltenfingen mit 1:2 bei den Sportfreunden Friedberg aus der Kreisliga Ost verlor.

Die SpVgg Langeringen ist Topfavorit

Am Sonntag greifen dann fast alle anderen Teams in den ersten Spieltag ein. Die SpVgg Langerringen, die als Absteiger aus der Bezirksliga wohl als Topfavorit gilt, beginnt die Saison beim TSV Diedorf. Das Team von Spielertrainer René Hauck blieb nach dem Abstieg komplett zusammen und hofft, dass es nun vom Verletzungspech der Vorsaison verschont bleibt. Der TSV Diedorf konnte sich in der Vorsaison als Aufsteiger mit dem zwölften Platz noch vor der Abstiegsrelegation retten und den direkten Klassenerhalt schaffen. Nun wollen die beiden Spielertrainer Florian Sander und Alexander Galis ihr Team in der Kreisliga mit einem sicheren Mittelfeldplatz etablieren.

Die Mitfavoriten TSV Zusmarshausen und TSV Pfersee treffen gleich zum Auftakt aufeinander. Für den FC Kleinaitingen beginnt die Saison erst am Feiertag, 15. August, denn die Partie des ersten Spieltags gegen den SV Hammerschmiede wurde auf den 28. August verlegt.

Alle Spiele des ersten Spieltags:

ASV Hiltenfingen – SV Schwabegg (Freitag, 18.30 Uhr),

TSV Zusmarshausen - TSV Pfersee,

TSV 1904 Welden – TSV Merching,

SpVgg Westheim – SV Mering II,

TSV Diedorf – SpVgg Langerringen (alle Sonntag, 15 Uhr),

SV Ottmarshausen – Kissinger SC (Sonntag, 17 Uhr),

SpVgg Auerbach-Streitheim hat Spielfrei.