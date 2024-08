Englische Woche in der Kreisliga Augsburg                       

Nach der Saisoneröffnung startet die Kreisliga Augsburg gleich mit einem Doppelspieltag, also einer englischen Woche durch. Aufgrund einiger Spielverlegungen haben noch nicht alle 15 Kreisligisten ihr erstes Spiel bestritten. Am Donnerstag steigt der FC Kleinaitingen in seine zweite Kreisligasaison nach dem Wiederaufstieg ein. Das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller tritt beim TSV Pfersee an. Der Augsburger Stadtteilklub hat sein Auftaktspiel beim Mitfavoriten TSV Zusmarshausen zwar mit 0:2 verloren, zählt aber dennoch zum Kreis der Spitzenmannschaften. Die Kleinaitinger haben aber gute Erinnerungen, denn im Mai sicherten sie sich mit einem 2:0-Sieg in Pfersee den Klassenerhalt und auch das Hinspiel haben sie mit 3:1 gewonnen.

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Kleinaitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis