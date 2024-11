Kann Kleinaitingen auch daheim punkten?

Am vorletzten Spieltag der Kreisliga vor der Winterpause gibt es einen Spielausfall, der aber nicht auf das Wetters zurückzuführen ist. Der ASV Hiltenfingen musste seine für den Samstag vorgesehene Partie gegen den SV Hammerschmiede absagen, weil aufgrund der Verletzungssituation keine vollständige Mannschaft zusammenkommt. Trainer Christian Geib beklagt den Ausfall von acht Stammspielern. Neu hinzu kam David Schmid, der nach seiner im Spiel beim SV Schwabegg erlittenen Verletzung noch nicht spielen kann und der bei einem Trainingszusammenstoß am Kopf verletzte Thomas Doll ist in diesem Jahr nicht mehr einsatzfähig. Wegen weiterer sechs angeschlagener Spieler, baten die Hiltenfinger den SV Hammerschmiede um Spielverlegung. „Deren Abteilungsleitung war damit einverstanden und für dieses faire Entgegenkommen bedanken wir uns“, sagte der Hiltenfinger Coach.

Solche Sorgen hat der SV Schwabegg nach seinem Heimsieg über den ASV Hiltenfingen zwar nicht, aber auch Trainer Wolfgang Missenhardt muss sein Team immer wieder wegen Verletzungen kurzfristig umbauen. Am Sonntag kommt es für den Tabellenneunten zu einem Duell auf Augenhöhe beim punktgleichen TSV Diedorf. Beide haben 23 Punkte und beide haben zuletzt beim Spitzenreiter SpVgg Langerringen verloren. Der TSV Diedorf hat trotz der schlechteren Tordifferenz die Nase vor den Schwabeggern, weil er das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat. Im Rückspiel wird sich zeigen, welches Team sich den Platz in der oberen Tabellenhälfte sichert.

Spitzenreiter trifft auf Schlusslicht

Ganz oben dürfte sich wenig ändern, denn der Spitzenreiter SpVgg Langerringen tritt bei der SpVgg Westheim an und die steht als Schlusslicht auf dem Abstiegsplatz 15. Während Langerringen noch kein Spiel verloren hat, haben die Westheimer nur eines gewonnen. Das gelang der Mannschaft von Spielertrainer Thomas Hanselka vor vier Wochen im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Pfersee. Aber auch das 1:1 gegen den Tabellenzweiten TSV Merching zwei Spieltage später war ein unerwarteter Punktgewinn. Danach gab es allerdings eine glatte 0:3-Niederlage im Abstiegsduell beim Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim und ein erwartungsgemäßes 0:2 beim SV Mering II. Auch wenn bei Langerringen Bastian Renner ausfällt, dürfte der Aufstiegsfavorit wohl unbeschadet ohne Niederlage in die Winterpause gehen. Denn am letzten Spieltag davor hat das Team von Spielertrainer René Hauck spielfrei. Das Hinspiel ging mit 6:1 deutlich an Langerringen und auch auf dem ungeliebten Platz auf dem Kobel gab es in den vergangenen Jahren glatte Auswärtssiege. Es spricht also alles dafür, dass die Langerringer ihren Vorsprung von acht Punkten auf den Tabellenzweiten TSV Merching halten können. Der steht beim SV Ottmarshausen vor einer schwierigeren Aufgabe.

Der FC Kleinaitingen hat im Heimspiel gegen den TSV Pfersee die Chance, sich vom Relegationsplatz 13 deutlich abzusetzen. Denn auf diesem stehen derzeit die Pferseer mit elf Punkten und der FCK hat schon drei Punkte mehr auf Platz elf. Mit einem Sieg würde der Vorsprung auf sechs Punkte wachsen, bei einer Niederlage wäre aber Pfersee wieder punkgleich. Zuletzt war das Ankermüller-Team auswärts erfolgreicher als auf eigenem Platz. Mit einer engagierten Leistung sollte es aber möglich sein, sich auf die Heimstärke zu besinnen. Der letzte Heimsieg gelang Ende September mit 5:2 gegen die SpVgg Westheim, also auch einem Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit Unterstützung ihres treuen Anhangs sollte es den Kleinaitingern gelingen, die 1:3-Hinspielniederlage mit einem Heimsieg wettzumachen.