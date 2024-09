Langerringer Sieg und drei Niederlagen

Der SV Hammerschmiede stürmte mit drei Siegen innerhalb einer Woche an die Tabellenspitze. Auch beim Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim gab es einen klaren Sieg. Dicht dran bleibt auch der Kissinger SC mit seinem Heimsieg über den ASV Hiltenfingen. Diese beiden Teams haben aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen als die unmittelbaren Konkurrenten. Das Spitzenspiel des sechsten Spieltags zwischen der SpVgg Langerringen und dem TSV Zusmarshausen endete 3:1. Die drei anderen Südvereine ASV Hiltenfingen, FC Kleinaitingen und der SV Schwabegg gingen in ihren Auswärtsspielen leer aus.

SV Ottmarshausen – SV Schwabegg 3:0 (2:0) - „Wir waren nicht schlechter als der Gegner, aber Marco Spengler machte den Unterschied“, so fasste der Schwabegger Trainer Wolfgang Missenhardt das Spiel treffend zusammen. Denn seine Mannschaft hatte die ersten Chancen der Partie, doch Sebastian Geiger scheiterte zweimal am Ottmarshauser Torwart Daniel Kölbl. Kurz danach wurde Stefan Wiedemann´s Torschuss noch von einem Verteidiger der Platzherren geblockt. Doch mit dem ersten Angriff in den Schwabegger Strafraum traf Torjäger Marco Spengler mit gnadenloser Effizienz bei einem strammen Schuss zum 1:0 in der zehnten Minute. Einige Minuten später eroberte Spengler den Ball an der rechten Flanke und bediente Danijel Milicevic, doch der schlenzte an Torwart David Mcfaul, aber auch am Tor vorbei. Auf der Gegenseite zielte Stefan Wiedemann über den Kasten und Yannik Mayr hätte beinahe mit einer Bogenlampe von rechts den Keeper überlistet. Doch Kölbl lenkte den Ball noch über die Latte. In der 36. Minute wehrten die Ottmarshauser einen Eckball ab und starteten einen schnellen Gegenangriff, den wieder Marco Spengler zum 2:0 abschloss. Drei Minuten später hatten die Gäste die Chance zum Anschlusstreffer, als es nach einem Foul an Stefan Wiedemann Elfmeter gab. Sebastian Geiger trat an, aber er jagte den Ball hoch über das Tor. Gleich nach der Pause war es wieder Marco Spengler, der im Strafraum auftauchte und aus kurzer Distanz am Torwart vorbei in die kurze Ecke traf. Mit dem 3:0 war noch nicht alles entschieden, aber der SV Schwabegg kam in seinen Druckphasen nur zu einer Reihe von Ecken, aber nicht zum Torerfolg. Im Gegensatz dazu hatte Spengler noch die Chance zu seinem vierten Treffer, aber als er den Torwart schon umspielt hatte, rettete Verteidiger Timo Prechtl auf der Linie. – Tore 1:0 Marco Spengler (10.), 2:0 Marco Spengler (36.), 3:0 Marco Spengler (48.) – Schiedsrichter Lukas Nartschick – Zuschauer 50

Kissinger SC - ASV Hiltenfingen 4:0 (2:0 ) - Die Hiltenfinger gerieten schon in der neunten Minute durch einen genau gezielten Torschuss von Marius Horak in Rückstand. Sie wehrten sich zwar mit gefährlichen Schüssen von Maximilian Geißler und David Schmid, doch der Kissinger Torwart Stanislaw Laukart war auf dem Posten. Dazu kam noch das Pech, dass Robin Kugelmann schon nach 26 Minuten verletzt ausschied. Ab der 30. Minute kam die Zeit des Kissinger Torjägers Roman Große. Nach zwei hervorragenden Chancen traf er in der 38. Minute zum 2:0-Halbzeitstand. Die KSC-Abwehr ließ nichts zu und in der 64. Minute schlug Roman Große erneut zu und dann fiel auch noch der vierte Treffer. - Tore 1:0 Marius Horak (9.), 2:0 Roman Große (38.), 3:0 Roman Große (64.), 4:0 Alexander Ostenrieder (80.) – Schiedsrichter Matthias Köhler.

SV Mering II - FC Kleinaitingen 4:1 (2:0) - Die Kleinaitinger kamen bei der Reserve des SV Mering nicht in die Gänge und lagen zur Pause durch Tore von Simon Stiegelmair und Maximilian Kless schon mit zwei Toren in Rückstand. Nach einer Stunde traf Stiegelmair erneut zum 3:0 für die Platzherren. Den Kleinaitinger Treffer egalisierten die Meringer mit dem 4:1. – Tore 1:0 Simon Stiegelmair (24.), 2:0 Maximilian Kless (42.), 3:0 Simon Stiegelmair (61.), 3:1 Felix Idel (71.), 4:1 – Schiedsrichter Udo Hammerer.

SpVgg Langerringen – TSV Zusmarshausen 3:1 (0:1) - Die SpVgg Langerringen hat sich in einem echten Spitzenspiel nach 0:1 Pausenrückstand mit 3:1 duchgesetzt. Ein ausführlicherer Bericht erscheint in der Fußball-Nachlese am Dienstag. Tore 0:1 Luca Jaskolka (33.), 1:1 Bastian Renner (48.), 2:1 Bastian Renner (64./Handelfmeter), 3:1 Bastian Renner (74.).