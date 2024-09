Nur der FC Kleinaitingen holt sich drei Punkte

Am fünften Spieltag der Kreisliga gab der Tabellenführer SpVgg Langerringen erstmals Punkte ab und deshalb konnte der TSV Merching mit einem Auswärtssieg beim SV Hammerschmiede mit zehn Punkten gleichziehen. Die Verfolger TSV Zusmarshausen und Kissinger SC folgen nach ihren Siegen nur einen Punkt dahinter. Am Tabellenende konnte der FC Kleinaitingen seinen ersten Sieg und die SpVgg Westheim in Hiltenfingen den ersten Punkt holen. Neues Schlusslicht ist damit der Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim nach der zweiten Niederlag in Kleinaitingen.

SV Ottmarshausen - SpVgg Langerringen 3:3 (2:1) – Der Tabellenführer tat sich wieder einmal in Ottmarshausen schwer und ließ sich durch deren Kick-and-Rush-Fußball so überraschen, dass er nach 13 Minuten mit zwei Toren im Rückstand war. Lukas Müller brachte die Langerringer mit dem 1:2-Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Nach der Pause dominierten die Gäste und glichen durch David Breuer in der 53. Minute aus. Als die Ottmarshauser ab der 75. Minute wegen einer Zeitstrafe für ihren Torjäger Marco Spengler in Unterzahl waren, verursachten sie auch noch einen Foulelfmeter an Maximilian Altmann. Lukas Müller brachte mit dem Strafstoß die SpVgg mit 2:3 in Führung. Der vierte Sieg wurde aber durch ein direktes Freistoßtor von Marius Hackl in der 88. Minute verhindert. – Tore 1:0 Marco Spengler (9.), 2:0 Marius Hackl (13.), 2:1 Lukas Müller (26.), 2:2 David Breuer (53.), 2:3 Lukas Müller (81./Foulelfmeter), 3:3 Marius Hackl (88.) – Zeitstrafe Marco Spengler (75.) – Schiedsrichter Lukas Lindemeir – Zuschauer 80

ASV Hiltenfingen – SpVgg Westheim 2:2 (1:0) – Der ASV Hiltenfingen bleibt weiter unbesiegt, aber der zweite Heimsieg gelang nicht. David Schmid brachte die Platzherren mit einem Lupfer über den herauseilenden Torwart in Führung. Bis zur Pause vergaben Milosh Zhivachki und Julian Kille noch gute Chancen, aber die Westheimer hielten durchaus dagegen. Das zeigte sich anfangs der zweiten Halbzeit bei einem Lattenschuss von Shkar Zeman und in der 54. Minute beim Ausgleich. Hiltenfingens Torwart Elias Süßmeir hatte einen Scharfschuss von Florian Pfaffl abgewehrt, Ferdinand Geißler versuchte den Ball am Boden mit Schulter und Kopf zu fixieren, aber im Nachschuss traf Shkar Zeman zum 1:1. Nach 73 Minuten brachte Kapitän Maximilian Geißler nach glänzender Vorarbeit von David Schmid den ASV erneut mit 2:1 in Führung. Die Westheimer starteten aber noch eine Schlussoffensive, in der einmal der eingewechselte Verteidiger Christian Mayer und mehrmals Torwart Süßmeir retten konnte. Etwas unglücklich fiel aber dann doch der Ausgleich durch Lukas Schmidt in der 91. Minute aus spitzem Winkel. - Tore 1:0 David Schmid (13.), 1:1 Shkar Zeman (54.), 2:1 Maximilian Geißler (73.), 2:2 Lukas Schmidt Kille (90.+1) - Zuschauer 50 – Schiedsrichter Moritz Marschall.

FC Kleinaitingen – SpVgg Auerbach-Streitheim 3:1 (2:1) – Die Kleinaitinger konnten den Rückstand durch einen direkten Freistoß noch vor der Pause durch zwei Tore von Felix Idel und Niklas Stockmaier in eine knappe Pausenführung drehen. In der Pause musste sich Spielertrainer Johannes Ankermüller aus dem Spiel nehmen und mit Walter Seckler kam der Stürmerroutinier verletzungsbedingt für den jungen Marcel Heider auf das Spielfeld. In der 65. Minute verschaffte Ben Klemenz mit dem Treffer zum 3:1 der Heimelf einen beruhigenden Vorsprung, den sie dann bis zum Schlusspfiff bewahren konnte. – Tore 0:1 Joshua Hemm (23.), 1:1 Felix Idel (34.), 2:1 Niklas Stockmaier (38.), 3:1 Ben Klemenz (65.) – Schiedsrichter Alexander Reiter – Zuschauer 100

TSV Welden - SV Schwabegg 0:0 - Die Schwabegger vergaben in der ersten Halbzeit reihenweise Torchancen, Sebastian Geiger und Stefan Wiedemann scheiterten mehrmals alleine vor Torwart Paul Greiner. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel der Gäste und Welden kam etwas besser ins Spiel. Bei einem Kopfball in der Schlussminute, der an den Pfosten ging, waren sie sogar dem Sieg nahe. „Wir hätten in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen und haben zwei Punkte verschenkt“, sagte der Schwabegger Trainer Wolfgang Missenhardt. – Zuschauer 65 – Schiedsrichter Fabian Hegener