Schrettle rettet einen Punkt für Kleinaitingen

An der Spitze der Kreisliga wird es wieder eng. Der immer noch ungeschlagene Tabellenführer SpVgg Langerringen büßte mit dem Unentschieden beim SV Mering II zwei Punkte ein und damit rückte der TSV Merching mit einem 4:1 über den TSV Diedorf bis auf einen Punkt an Langerringen heran. Auch die weiteren Verfolger TSV Zusmarshausen und Kissinger SC holten sich drei Punkte. Der SV Schwabegg bewies seine Stärke auch beim Tabellenvorletzten SpVgg Auerbach-Streitheim und kletterte mit dem Auswärtssieg auf Platz sieben. Für die beiden Sorgenkinder des Kreisligasüdens sprang nur ein Punkt heraus. Den verdiente sich der FC Kleinaitingen nach unglücklichem Rückstand mit einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit gegen den SV Ottmarshausen. Ganz anders lief es beim ASV Hiltenfingen, der gegen den Tabellendritten TSV Zusmarshausen nur in der ersten Halbzeit mithalten konnte und dann klar mit 0:3 verlor.

ASV Hiltenfingen – TSV Zusmarshausen 0:3 (0:0). Hiltenfingen begann die Partie eher defensiv, denn es musste die gesperrten David Schmid und Robin Kugelmann, sowie einige Verletzte ersetzen. Mit tiefstehender Abwehr konnten sie die umtriebigen Zusmarshauser Stürmer lange zwischen Mittellinie und Strafraum in Schach halten, auch wenn Sebastian Schunck nach 25 Minuten verletzt ausschied. So dauerte es bis zur 39. Minute bis zur ersten Gästechance von Dejan Kos, die Michael Würth zur Ecke abwehren konnte. Gleich nach der Pause wurde der ASV aber kalt erwischt. Der frisch eingewechselte Tim Wilde kam nach Vorlage von rechts frei zum Abschluss und traf zum 0:1 in die Ecke. Den möglichen Ausgleich verpasste Lukas Kirchenbaur, dessen strammer Schuss von der Strafraumlinie über die Latte strich. In der 56. Minute brachte die Hiltenfinger Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und erneut schlug Tim Wilde im Nachschuss mit dem 0:2 zu. Damit war die Luft beim ASV ziemlich raus und das nutzte Lorenz Helmschrott zum dritten Treffer für Zusmarshausen aus. Erst in der Schlussphase kamen die Platzherren noch zu zwei Chancen, die aber der Gästekeeper Raif Husic vereitelte.

FC Kleinaitingen – SV Ottmarshausen 1:1 (0:1). Kurz vor dem Pausenpfiff gerieten die Kleinaitinger unglücklich in Rückstand. Statt einer ihrer Meinung nach klaren Abseitsentscheidung gab es Freistoß für Ottmarshausen. Dieser konnte zwar noch weggeköpft werden, aber Christian Pöllmann versenkte den Nachschuss zum 0:1. Mit entsprechender Wut im Bauch kam der FCK aus der Kabine und setzte zu einem Sturmlauf an. Ben Klemenz zielte nur knapp über die Latte und Spielertrainer Johannes Ankermüller verpasste eine Freistoßflanke nur knapp. Die Druckphase des FCK wurde in der 80. Minute belohnt, als Florian Schrettle einen Angriff in der Strafraummitte flach mit dem Ausgleichstor abschließen konnte. Wenig später hatte er sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, aber Torwart Kastenhuber konnte den Schuss aus sechs Metern abwehren und so blieb es trotz weiteren Drucks der Platzherren bei der Punkteteilung.

SV Mering II – SpVgg Langerringen 1:1 (1:1). So schwer wie in diesem Spiel tat sich der Bezirksligaabsteiger und Tabellenführer aus Langerringen in dieser Saison noch nie. Nach 18 Minuten hatte die Meringer Reserve ihre erste Doppelchance, die zur Ecke abgewehrt wurde. Ein Konter der Gäste über Nico Köbler zur Sturmspitze Bastian Renner brachte die Führung in der 28. Minute, der die scharfe Flanke mit einem Spagat in die Ecke verlängerte. Danach setzten aber die Meringer den Spitzenreiter stark unter Druck. In der 39. Minute bekam Daniel Kapfer nach einer flüssigen Angriffskombination den Ball serviert und er traf flach zum 1:1-Ausgleich in die Ecke. Kurz nach der Pause vergab zwar der eingewechselte Langerringer Robin Keiß eine Torchance, aber insgesamt dominierten die Platzherren weiterhin. Moritz Neumann vergab eine Riesenchance, als er frei aus etwa zehn Metern hoch über das Tor schoss. Nach einer Meringer Ecke musste der erst in der Halbzeit eingewechselte Langerringer Lukas Müller mit einer Kopfplatzwunde ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Yannick Keiß startete einen Befreiungsangriff mit einer Flanke zu Bastian Renner, aber dessen Kopfball ging am Tor vorbei. In der 75. Minute lenkte der Gästekeeper Daniel Braun einen Scharfschuss von Oliver Knoll noch über die Latte. Sechs Minuten später griff der Meringer Trainer Sascha Mölders noch als Joker in die Partie ein. Er wurde aber meist von zwei Verteidigern in Schach gehalten und so rettete Langerringen den Punktgewinn über die Zeit.

SpVgg Auerbach-Streitheim – SV Schwabegg 1:3 (1:1) – Der SV Schwabegg ließ sich auch im Aufsteigerduell nicht stoppen und holte sich den vierten Auswärtssieg dieser Saison. Am Ende der eher ereignislosen ersten Halbzeit erzielte Sebastian Geiger die Führung, die aber prompt in der Nachspielzeit schon wieder ausgeglichen wurde. Nach der Pause stand den Schwabeggern bei einem Pfosten- und einem Lattenschuss der SpVgg das Glück zur Seite. In der 62. Minute wechselte Trainer Wolfgang Missenhardt den jungen Benedikt Weihrather ein und der bereitete das 1:2 für den Torschützen Markus Jauernik vor und erzielte selbst das 1:3 in der Nachspielzeit.