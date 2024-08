Starkregen bringt die Kreisliga durcheinander

Der dritte Spieltag der Kreisliga war nach zwei Hitzeschlachten nun vom Starkregen beeinträchtigt. In Kleinaitingen wurde das Spiel gegen den Kissinger SC angepfiffen, obwohl sich bereits Pfützen an der östlichen Flanke des Spielfelds gebildet hatten. Nach 20 Minuten wurde der Regen so stark, dass der Ball im Wasser stehen blieb. Schiedsrichter Hubert Löser unterbrach die Partie und da der Regen nicht aufhörte, entschied er sich für den Spielabbruch beim Stand von 0:0. In Hiltenfingen wurde trotz des Dauerregens zu Ende gespielt und der ASV und die Gäste des TSV Diedorf mussten sich mit je einem Punkt zufriedengeben. Der Aufsteiger SV Schwabegg konnte seinen ersten Sieg bei der SpVgg Westheim einfahren. Die Westheimer stehen nun nach drei Niederlagen und einer Tordifferenz von 3:13 ganz am Ende der Tabelle.

ASV Hiltenfingen – TSV Diedorf 2:2 (2:1) – Die Gäste aus Diedorf legten forsch los und holten in den ersten fünf Minuten einen Freistoß, eine Ecke und einen Torschuss heraus. Doch dann überraschte sie der nach vorne geeilte Hiltenfinger Abwehrspieler Robin Kugelmann, der eine Vorlage konsequent zum 1:0 in die Maschen setzte. Doch schon nach 13 Minuten schlugen die Diedorfer zurück, Patrick Nitzsche erzielte per Kopfball den Ausgleich. Eine Minute vor der Pause gelang Julian Kille die erneute Führung für die Platzherren, als er eine scharfe Flanke mit Risiko direkt in den Kasten von Diedorfs Keeper Tobias Rüger jagte. Lange Zeit schienen die Hiltenfinger ihren Vorsprung sicher verwalten zu können, aber ab der 60. Minute nahm der Druck des TSV Diedorf stetig zu. Einen Freistoß und eine gute Torchance von Tobias Schneider konnte Torwart Ömer Isler und die Abwehr noch entschärfen. In der 79. Minute rutschte aber eine Flanke von links durch zu Maximilian Mayer, der flach zum 2:2-Ausgleich traf. In der Schlussphase mühten sich beide Teams um den Siegtreffer, der aber keinem gelang. So waren am Ende beide mit dem einen Punkt nicht ganz zufrieden.

Tore 1:0 Robin Kugelmann (11.), 1:1 Patrick Nitzsche (14.), 2:1 Julian Kille (44.), 2:2 Maximilian Mayer (79.) - Schiedsrichter Felix Hoffmann - Zuschauer 80.

SpVgg Westheim – SV Schwabegg 0:2 (0:2) – Nach zwei etwas unglücklichen Auftaktniederlagen konnte der SV Schwabegg einen überzeugenden Sieg bei der SpVgg Westheim einfahren. Der Mann des Spiels war Sebastian Geiger, der nach 13 Minuten den Führungstreffer für Tobias Fendt auflegte und acht Minuten später selbst das 0:2 erzielte. Die Westheimer brachten von wenigen Angriffen abgesehen, das Tor der Gäste kaum in Gefahr. In der zweiten Halbzeit hätte Sebastian Geiger das Ergebnis noch höherschrauben können, aber seinen Foulelfmeter parierte der Westheimer Keeper Daniele Miccoli mit einem glänzenden Reflex. Schwabeggs Trainer Wolfgang Missenhardt war mit der reifen Leistung seines Teams sehr zufrieden.

Tore 0:1 Tobias Fendt (13.), 0:2 Sebastian Geiger (21.) – Zeitstrafe Timo Prechtl (Schwabegg/86.) - Schiedsrichter Matthias Schilling – Zuschauer 100.