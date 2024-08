Wasserspiele auf dem Hungerberg

Mit schwierigen Bedingungen hatten zum Saisonauftakt der Kreisklasse Augsburg Süd die beiden Mannschaften der SG Margertshausen und der SG Hurlach zu kämpfen. Teilweise starker Regen und ein sehr aufgeweichter Platz machten das Spiel eher zu einer Wasserschlacht. Trotzdem begann die Heimelf forsch und hatte schon nach wenigen Minuten Pech, als ein Kopfball von Daniel Hafner nur die Latte traf. Nach knapp zehn Minuten gab der sehr gute Schiedsrichter Nils Bühler 30 Meter vor dem Hurlacher Tor einen Freistoß. Malte Tjarks legte sich den Ball zurecht und hämmerte den Ball einfach mal auf den Kasten, der tückisch vor Keeper Jonas Krones aufditschte und unhaltbar im Netz landete. Danach plätscherte das Spiel ungefähr genauso wie der Regen dahin und beide Teams rieben sich mit Zweikämpfen im Mittelfeld auf. Hoch und weit war angesagt, da auf dem Platz der Ball oft in so mancher Pfütze liegen blieb. Nach einer halben Stunde nahmen dann die Gäste das Heft in die Hand und hatten in der 40. Minute die große Chance zum Ausgleich, als Daniel Böckle fein zu Cedrik Bacher zurücklegte, der aber aus zehn Meter am Tor vorbeischoss. Hurlach arbeitete jetzt intensiv in der Margertshauser Hälfte und hatte Erfolg. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang Daniel Böckle mit einem Sonntagsschuss aus gut 20 Meter genau in den Winkel der verdiente 1:1 Ausgleich.

Marcus Angele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hurlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saisonauftakt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis