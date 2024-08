TSV Bobingen überspringt Merchinger Hürde

Der TSV Bobingen wurde seinem Ruf als Pokalmannschaft beim TSV Merching einmal mehr gerecht. Der Kreisligist hielt aber lange Zeit sehr gut mit und ließ erst ab der 70. Minute die Gegentreffer zum 0:3-Endstand zu. In der ersten Halbzeit war die Partie völlig ausgeglichen, es gab vor beiden Toren Strafraumszenen, aber keine absolut zwingenden Torchancen. Die heikelste Szene geschah nach etwa einer halben Stunde. Bobingens Stürmer Mattis Junker lief den Merchinger Torwart Alessandro Borelli beim Abschlag an, erwischte den Ball mit der Schuhspitze und der trudelte an den Pfosten. Von dort konnte ihn dann ein Merchinger Verteidiger nach vorne schlagen. Die beste Chance der Platzherren war eine scharfe Flanke von Saffet Yildirim, an die aber keiner herankam und die knapp am von Laurin Sommer gehüteten Bobinger Tor vorbeiflog. Der Bezirksligist hatte bis zur Pause zwar etwas mehr Spielanteile, aber ein Klassenunterschied war noch nicht zu erkennen.

