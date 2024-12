Gut gelaunt in den Winter

Mission erfüllt. Anders lässt sich der bisherigere Saisonverlauf der Schwabmünchner Fußballer kaum beschreiben. Die Zielvorgabe „oben mitspielen“ ist in Perfektion umgesetzt worden, der TSV wird über den Winter den Rest der Liga vom Platz an der Sonne grüßen - und dass mit vier Punkten Vorsprung auf Rang zwei (Gundelfingen) und neun Zählern vor dem Dritten Illertissen. Das es so gut für die Schwarz-Weißen läuft, hat viele Gründe.

