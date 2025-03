Mit Gegenpressing zum Sieg: Schwabmünchen empfängt Durach

Auf dem Papier sieht die Aufgabe für den TSV Schwabmünchen auf dem ersten Blick leicht aus. Gegner Durach (Sonntag, 14 Uhr, Schiedsrichter Rupert Steininger, FC Schwabing) steht im unteren Tabellendrittel, in Sachen geschossene Tore gibt es viele gefährlichere Teams in der Liga. Zudem sind die Schwarz-Weißen das erfolgreichste Heimteam der Liga und Durach in der Auswärtstabelle Mittelmaß. Doch leicht wird die Partie nicht, das weiß auch Schwabmünchens Trainer Besim Miroci: „Durach ist kampfstark, baut auf seine Defensive. Sie werden wohl der bisher defensivste Gegner sein, den wir hatten.“ Zudem warnt der Trainer vor dem Duracher Konterspiel. „Die werden genau auf solche Momente warten, da müssen wir hellwach sein“, stellt Miroci klar.

Nadine Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis