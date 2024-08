So ist es eben im Fußball. Eine Mannschaft dominiert, macht nichts daraus und wird mit einem Gegentor in den Schlussminuten bestraft. Klingt einfach, ist es auch. Schwabmünchen hatte gegen Aindling gut und gerne 80 Prozent Ballbesitz und auch etwas mehr Torgelegenheiten - aber am Ende hatten die Gäste aus dem Wittelsbacher Land die Nase vorn.

