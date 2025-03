Personelle Änderungen: Schwabmünchen reagiert auf Formtief vor Heimspiel

Mit nur fünf Punkten aus den vergangenen vier Partien ist es kein Wunder, wenn in Schwabmünchen aktuell nicht die vollste Zufriedenheit herrscht. Trainer Besim Miroci bleibt trotzdem zuversichtlich. „Ich bin weiterhin überzeugt, dass wir die beste Mannschaft der Liga haben“, so der Trainer. „Wir haben gut trainiert und das was wir gemacht haben, wird greifen.“ Wie gut, das wird sich am Sonntag ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen zeigen.

Nadine Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Formtief Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis