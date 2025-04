TSV Schwabmünchen verspielt die Tabellenführung

Der TSV Schwabmünchen liefert derzeit mehr Fragen als Antworten. Nachdem beim Sieg in der Vorwoche gegen Oberweikertshofen ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen war, ging es gegen Dachau wieder mindestens drei Schritte zurück. Und dies mit der selben Startelf wie beim Sieg vergangene Woche. Am Ende hieß es am Samstag 2:1 für Dachau - und das völlig verdient. Der Erfolg der Oberbayern hätte durchaus noch höher ausfallen, aber der einzige Schwabmünchner, der ein gutes Spiel ablieferte, war Torhüter Fabio Zeche. Dieser verhinderte einige dicke Chancen der Hausherren.

