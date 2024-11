Schwabmünchen brennt auf Revanche

TSV-Trainer Ben Enthart macht vor dem Derby am Sonntag (13 Uhr, Schiedsrichter Felix Brandstätter, SV Zamdorf) in Aindling eine deutliche Ansage: „Wir wollen nicht zweimal gegen einen Gegner verlieren“. Das dies nicht einfach ist, ist ihm auch klar. Er schätzt die Mannschaft aus dem Wittelsbacher Land vor allem in der Defensive stark ein, was die nur 23 Gegentore beweisen. „Wir müssen auch auf Konter aufpassen, Aindling kommt mit drei vier schnellen Pässen vors Tor“, warnt er. So war es auch im Hinspiel. Schwabmünchen dominierte die Partie, scheiterte aber immer wieder im Abschluss – auch am Regionalligeerfahrenen Torhüter Kevin Schmidt. Und fing sich dann kurz vor Schluss eben einen solchen Konter ein.

