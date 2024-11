Schwabmünchen will den letzten Heimsieg des Jahres

Das letzte Heimspiel des TSV Schwabmünchen in diesem Jahr soll für einen positiven Abschluss der bisher erfolgreichen Halbsaison sorgen. Zumindest wenn es nach Team und Trainer geht. „Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, stellt Trainer Ben Enthart klar. Deshalb soll das Spiel am Samstag gegen den FC Ehekirchen (14 Uhr, Schiedsrichter Johannes Wagner, DJK Ingolstadt) gewonnen werden. Dies dürfte reichen, um am Platz an der Sonne den Winter zu verbringen – denn dass die für den 7. Dezember terminierten Nachholspiele der Landesliga stattfinden werden, glaubt niemand mehr so recht. Enthart hätte zumindest nichts dagegen. „Die Runde war lang, die Winterpause würde guttun“, so der Trainer.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimsieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis