Schwabmünchen kann doch noch gewinnen

„Geht doch“. Das dürfte der Gedanke gewesen sein, der den meisten im Umfeld der Schwabmünchner Fußballer am Samstag durch den Kopf gegangen ist. Nach drei Sieglos-Spielen in Folge konnte endlich der Bann gebrochen werden. Mit 3:1 wurde die mutig aufspielende Illertisser Regionalliga-Reserve in die Schranken gewiesen. Dabei war Simon Paulus als Doppeltorschütze nicht nur wegen seiner beiden Treffer einer der Männer des Tages. Der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Jahr um diese Zeit noch in der Kreisliga kickte, war vor allem auch mit seinen erfolgreich geführten Zweikämpfen und seinem Laufpensum auffällig. Selbiges gilt für Maik Uhde und Gabriel Merane. Beide drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Dabei hat gerade die Maßnahme, Uhde wieder offensiv spielen zu lassen, bei Trainer Ben Enthart für Bauchschmerzen gesorgt, denn dadurch sah er sich gezwungen, die Besetzung mit einem „echten“ Stürmer zu streichen. Da aber weder Moritz Willis noch Fatlind Vezaj sich bislang als Torjäger dargestellt haben, dürfte Enthart der Schritt vielleicht auch leichter gefallen sein, als gedacht. Einen Wechsel gab es auch für Jona Köhler. Von der Innenverteidigung ging es auf die Außenverteidiger-Position. Dort spielt er nach eigenen Angaben lieber. Wenn auch keine ganzen 90 Minuten. „Da steht ordentlich mehr Laufarbeit an, ich war heute einfach platt“, so der Defensivspieler über seine freiwillige Auswechslung. Und Kräfte einteilen ist beim TSV aktuell von Bedeutung, denn am Donnerstag und Samstag geht es mit Auswärtspartien weiter.

