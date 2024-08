Schwabmünchens perfekte Woche

Vor etwas mehr als einer Woche herrschte durchaus eine gewisse Unruhe im Umfeld des TSV . Nach dem Sechs-Punkte-Start in die Saison folgten drei Spiele ohne Sieg, darunter die unnötige Niederlage gegen Aindling. Doch innerhalb einer Woche sieht es nun anders aus. Drei Siege, mit einer Tordifferenz von 14:2, haben den TSV an die Tabellenspitze gehievt. Dabei sorgten nicht nur die Erfolge an sich für positive Stimmung in Schwabmünchen, sondern auch die Art und Weise, wie sie zu Stande kamen. Die Schwarz-Weißen strahlen mittlerweile ein echte Dominanz aus, sind extrem ball- und kombinationssicher. Es fällt schwer, in der aktuellen Situation einzelne Spieler hervorzuhaben, da selbst die Akteure, die von der Bank kommen, sofort für Wirbel sorgen. An den 14 Treffern in der vergangenen Woche waren die Einwechselspieler an neun davon als Torschütze oder Vorlagegeber beteiligt. Beeindruckend auch, wie die Mannschaft die Belastung weggesteckt hat. Die abgebrochene Partie mit eingerechnet waren es vier Spiel in elf Tagen - das Schwabmünchner Trainerteam hat die Belastungssteuerung im Griff, profitiert auch von der Qualität im Kader. „Das ist super, aber gerade für die, die nicht in der Startelf stehen, nicht immer schön“, weiß Trainer Ben Enthart. Nach dem 7:0 in Durach - vor fast genau zwei Jahren gab es dort eine 5:0-Klatsche für Schwabmünchen - ist nun gute Laune in Schwabmünchen angesagt, denn einen Auswärtssieg in dieser Höhe gab es schon seit vielen Jahren nicht mehr für die Schwarz-Weißen. Nun gilt es, diesen Zustand zu konservieren.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lagerlechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis