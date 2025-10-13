Nach Sieg im Topspiel: Schwabmünchen zwischen Erleichterung und Warnung

Während die Spieler des TSV Schwabmünchen über erleichtert über den Rasen gingen, sich gegenseitig abklatschten, umarmten und noch vereinzelt mit den auf unglückliche Weise geschlagenen Durachern sprachen, saß Trainer Emanuel Baum mit seinen Assistenten zunächst auf der Trainerbank und versuchte, die ersten Eindrücke des gerade Erlebten zu verarbeiten. Der TSV Schwabmünchen hatte gerade ein ereignisreiches Spiel, indem man nicht die bessere Mannschaft war, mit 3:2 gewonnen und damit den Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf zwölf Zähler ausgebaut. Schon im Mannschaftskreis kurze Zeit später fand der Trainer neben Lob auch mahnende Wort und sagte anschließend er sei um fünf Jahre gealtert. „Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe zwischenzeitlich auch nicht mehr dran geglaubt, dass wir gewinnen, es gewinnt nicht immer der Bessere und wir haben kein gutes Spiel gemacht.“ Er sagte, es sei unerklärlich, dass sein Team in einem wichtigen Spiel so viele Fehler mache. Auch wenn es schwierig sei, die Mannschaft zu kritisieren, weil sie ja trotzdem gewonnen habe, war der Trainer mit dem Sieg zufrieden. Für ihn stand aber auch fest, dass seine Mannschaft in den kommenden Wochen wieder einiges besser machen müsse. Nach der anstrengenden Partie am Sonntagnachmittag musste sich der Trainer zunächst aber erholen: „Ich jetzt erstmal ein Bier trinken“, sagte er. In der Bezirksliga herrscht hingegen ein anderes Gefühl vor.

Bezirksliga: Viel Abstiegskampf

Aus Sicht der Mannschaften im südlichen Landkreis macht sich größtenteils Ernüchterung breit. Einzig der TSV Bobingen kann an der Spitze mithalten. Für alle anderen Teams ist spätestens nach den Ergebnissen vom Wochenende Ernüchterung angesagt. Der FC Königsbrunn macht derzeit im Abstiegskampf keine gute Figur. Zwar ist das spielerische Vermögen der Kicker von Trainer David Bulik immer wieder erkennbar, aber so richtig im Abstiegskampf angekommen scheinen die Königsbrunner noch nicht. „Wir waren gut am Ball, wir waren besser, aber dann verlieren wir hier zu Hause mit 2:0. Das ist kaum zu fassen“, sagte Bulik nach dem Spiel. Dazu analysierte er den Saisonverlauf: „Das ist so, wie wir uns die ganze Saison schon präsentieren. Die Durchschlagskraft fehlt vorne und hinten machen wir zu viele Fehler.“ Angekommen auf einem Relegationsplatz ist mittlerweile auch die SpVgg Langerringen. Bitter vor allem, wie das geschah. Ausgerechnet beim Landesliga-Absteiger Erkheim, der bisher eine eher durchwachsene Saison spielt, kam das Team von Sebastian Korner mit 6:0 unter die Räder. Damit rutscht Langerringen auf Relegationsplatz 13 ab.

Gegen Spitzenreiter Mering hatte Lagerlechfeld einen schweren Stand. Kein Durchkommen gab es für Baschar El Fayyad (weißes Trikot) gegen robuste Meringer. Foto: Elmar Knöchel

Ganz am Ende der Tabelle angekommen ist die SpVgg Lagerlechfeld. Dabei hatte das Team von Daniel Raffler die Partie lange offen gestalten können. In der ersten Halbzeit stand Lagerlechfeld bisweilen tief in der eigenen Abwehr, ließ aber kaum Meringer Chancen zu. In der zweiten Halbzeit kam Mering mit mehr Tempo und die Abwehr der Gäste wirkte manchmal überfordert. Was Trainer Raffler aber wohl überhaupt nicht gefallen haben dürfte, ist, dass beide Meringer Tore nach Standards gefallen sind. Beim ersten Treffer nach einer Ecke hatte die Lechfelder Hintermannschaft mehrfach den Fuß am Ball, konnte aber nicht entschlossen klären. So gelang Mering mit dem vierten oder fünften Nachschuss schließlich das Tor. Und auch beim zweiten Treffer nach einem Freistoß war die Deckung nicht im Bilde. Durch die Niederlage übernimmt Lagerlechfeld am 14. Spieltag die Rote Laterne. Richtig gut läuft es derzeit beim TSV Bobingen. Zwölf Spiele in Folge ungeschlagen, nur ein Punkt Rückstand auf Tabellenführer Mering. Die junge Bobinger Mannschaft überzeugt derzeit nicht nur spielerisch, sondern auch durch Nervenstärke. Denn in Bad Wörishofen stand es lange 0:0. Doch das Team zeigte Geduld und belohnte sich am Ende mit drei Treffern. Damit läuft alles auf einen Zweikampf an er Spitze mit dem SV Mering hinaus.

Kreisliga: Hiltenfinger Knoten platzt

Im zwölften Spiel der Saison platzte beim ASV Hiltenfingen endlich der Knoten und das Team von Spielertrainer Bujar Bytyqi konnte sich mit dem ersten Sieg belohnen. Im Kellerduell beim SV Hammerschmiede gelang dem Schlusslicht ein Traumstart. Beim ersten Angriff in der zweiten Minute flankte Haci Ay von links hoch in den Strafraum, Kapitän Robin Kugelmann stieg hoch und köpfte über den Torwart hinweg zur 0:1-Führung ein. Dann drückten die Platzherren und glichen durch einen Freistoß von Ali Engin Kanbur aus, der wenig später auch noch die Latte traf. Nachdem ASV-Keeper Elias Süßmeir einen Kopfball von David Schwarz aus dem Winkel fischte, antwortete Valentin Schmid mit dem 1:2 kurz vor der Pause. Auch im zweiten Abschnitt gelang dem ASV ein Traumstart. Robin Kugelmann umspielte Torwart und Verteidiger und schoss überlegt das 1:3 in der 49. Minute. Auch eine Zeitstrafe für David Schmid wurde überstanden und ihm gelang in der Schlussminute nach einem Konter das 1:4.

Nichts zu holen war für den SV Türkgücü Königsbrunn im Sonntagsvormittagsspiel beim starken Aufsteiger TSV Göggingen. Der 0:1-Rückstand zur Pause durch ein Tor von Philipp Huckenbeck ließ noch Hoffnungen zu, aber im zweiten Abschnitt wurde die Niederlage durch weitere Gegentore von Felix Herzog, Tom Jamitzky und Diego Roza de Pinho mit 0:4 deutlich. Am Dienstag bestreitet der SV Türkgücü Königsbrunn sein Nachholspiel vom ersten Spieltag beim SV Hammerschmiede. Die U 23 des TSV Bobingen zeigte gegen den Tabellenvierten Kissinger SC eine starke Leistung. Nach torloser erster Halbzeit brachte Nicolai Petereit die Bobinger in der 59. Minute mit einem Traumtor in den Winkel mit 1:0 in Führung. Obwohl die Kissinger nach einer gelb-roten Karte für Simon Vassallo in Unterzahl gerieten, gelang ihnen durch Nikolas Pitsias in der 78. Minute der Ausgleichstreffer.

Nicolai Petereit (weißes Trikot) erzielte den Bobinger Führungstreffer. Foto: Hieronymus Schneider

Der SV Schwabegg konnte nach dem Derbysieg über den ASV Hiltenfingen keinen zweiten Heimsieg nachlegen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Neusäß geriet das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt in der zweiten Halbzeit durch Tore von Aladin Halilovic und Elvis Hajdarevic auf die Verliererstraße.