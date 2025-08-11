Nach Premierentor: Bobingens Georg Zimmermann gibt einen aus

Die Partie gegen Absteiger und Aufstiegskandidat Sonthofen hatte Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum in der Vorwoche zum ersten Gradmesser für seine Mannschaft erklärt. Sein Team hat diese Hürde am Sonntagnachmittag mit einem 2:0-Erfolg ohne größere Probleme genommen. Nicht nur das vergangene Spiel stimmt den Trainer positiv, sondern auch ein bestimmter Aspekt seines Kaders. Trotzdem warnt er vor einer Eigenschaft des kommenden Gegners.

Schwabmünchen hat viele Optionen im Angriff

„In der ersten Halbzeit“, sagt Emanuel Baum, „hatten wir teilweise 90 Prozent Ballbesitz und haben den Gegner müde gespielt.“ Diese Zahl verdeutlicht die Dominanz der Schwabmünchner im ersten Durchgang, diese Dominanz konnte sein Team aber zunächst nicht in Tore umwandeln. Mit der Chancenverwertung hadert der Trainer aber nicht: „Wir haben bisher 16 Tore in fünf Spielen erzielt, haben also kein Problem mit dem Toreschießen.“ Dass sein Team in manchen Situationen nicht konsequent genug war, habe er in der Pause angesprochen. Baum lobt, dass das danach besser geklappt hatte, ebenso wie die Geduld seiner Mannschaft: „Es ist wichtig, dass wir viel den Ball haben, dann muss der Gegner laufen. Unsere Geduld zeichnet uns auch aus und ist ein Grund dafür, dass wir bisher erfolgreich sind.“

Ein anderer ist die große Auswahl, die der Trainer gerade in der Offensive hat. Dass Maximilian Krist, Torschütze zum 2:0, von der Bank kam und traf, spreche für die Qualität im Angriff: „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf und die Jungs machen es alle gut. Simon Ammann, Philip Gmell oder Maximilian Aschner überzeugen und auch Matteo di Maggio oder Krist, die jetzt von der Bank gekommen sind.“ Jeder werde noch seine Chance von Anfang an bekommen, sagt Baum und nennt einen weiteren Vorteil: „Wenn die Urlaubszeit kommt, oder die Krankheitswelle im Herbst, ist ein breiter Kader wichtig.“

Schwabmünchner Geduld bleibt gefragt

Im nächsten Spiel hingegen kommt es für sein Team vor allem auf die Defensive an: „Manching hat zuletzt nach 0:3-Rückstand 4:3 gewonnen und verfügt über offensive Power. Wir müssen aufpassen, dass wir gut verteidigen.“ Danach geht es gegen weitere Gegner, die Baum als Härtetests bezeichnete. Zunächst ist man am 19. August in Pfaffenhofen gefordert und am 24. August in Aindling, ehe es am 31. August gegen Rain geht. „Die Teams stehen im Mittelfeld und man kann sie schlecht einschätzen, Pfaffenhofen hat in Stätzling aber stark gespielt.“ Auch in diesen Partien wird es wieder auf die Schwabmünchner Geduld ankommen. Baum sagt: „Wie wir gewinnen, ist nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass wir uns Chancen erspielen, das zeigt auch unsere Stärke.“

TSV Bobingen: Bei Georg Zimmermann platzt der Knoten auch in der Liga

Geduldig sein musste auch Bobingens Georg Zimmermann. Der Stürmer, der vor der Saison vom SV Gessertshausen aus der A-Klasse kam, erzielte in seinem vierten Ligaspiel für den TSV seinen ersten Bezirksligatreffer. Zuvor hatte der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison in 21 Spielen beeindruckende 32 Tore erzielte und zwölf Vorlagen beisteuerte, etwas gebraucht, um sich drei Klassen höher in der Bezirksliga zurechtzufinden. Im Pokal war Zimmermann schon erfolgreich, traf beim 6:2-Sieg gegen Kreisligist Hiltenfingen dreimal und erzielte gegen Kreisklassist Stadtbergen beim 13:1 ganze sechs Treffer.

Nun klappte es auch in der Liga: Kurz vor der Pause schlug Matteo Ligurati einen langen Ball in die Spitze, Zimmermann profitierte davon, dass sich der Verteidiger verschätzte und stand allein vor dem Torwart und traf. „Der Zeitpunkt war perfekt“, sagt Zimmermann, denn der Treffer zum 1:0 gegen Kaufering sei für den Spielverlauf wichtig gewesen. „Das erste Tor ist etwas Besonderes“, so der Stürmer, der seinen Teamkollegen jetzt einen Kasten Bier ausgeben darf.

Zimmermann merkt Unterschied zwischen Bezirksliga und A-Klasse

Dass er jetzt drei Ligen höher spielt, merkt Zimmermann immer wieder: „Das Spiel ist schneller und intensiver. Am Anfang war ich auch noch sehr nervös, das geht jetzt.“ In der Mannschaft, erzählt Zimmermann, sei er gut aufgenommen worden. „Ich finde mich super zurecht und fühle mich wohl.“ Dass seine Trainer und Mitspieler sich besonders für ihn gefreut haben, unterstreicht das.