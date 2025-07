Letzter Test misslingt: Drei Bezirksligisten kassieren Niederlagen

Während der TSV Bobingen schon im Wettkampfmodus ist und mit dem Pokalknaller gegen Bayernligist FC Pipinsried bereits den ersten Härtetest der Saison bestehen musste, haben die anderen Bezirksligisten aus dem Landkreis-Süden noch Testspiele absolviert. Der FC Königsbrunn, die SpVgg Lagerlechfeld und Aufsteiger SpVgg Langerringen hatten sich allesamt Gegner aus der Bezirksliga Nord ausgesucht. Und alle drei Spiele endeten mit einem Erfolg für die Bezirksligisten aus dem Norden.

Der FC Königsbrunn unterlag beim VfL Ecknach mit 1:2. Das einzige FCK-Tor erzielte Fabian Richter bereits in der zweiten Spielminute. Sorgen macht man sich aber wohl nicht in Königsbrunn. Denn auch in der Aufstiegssaison lief die Vorbereitung eher durchwachsen. Und Trainer David Bulik nutzte das Spiel in Ecknach, um ausgiebig zu testen. Auch die SpVgg Lagerlechfeld konnte gegen den TSV Dinkelscherben nicht gewinnen. 1:2 war auch hier der Entstand. Das Lagerlechfelder Tor erzielte Simon Wilde in der 36. Minute. Der vierte Bezirksligist im Bunde der Südvereine, die SpVgg Langerringen, spielte zu Hause gegen den TSV Haunstetten. Das Ergebnis: 1:2. Das Langerringer Tor gegen ihren Ex-Coach René Hauck gelang Bastian Renner.

Jetzt wird es aber wieder für alle Bezirksligisten ernst. Der TSV Bobingen muss in der ersten Runde des Kreispokals bereits am Dienstag beim ASV Hiltenfingen antreten. Ebenfalls am Dienstag startet Lagerlechfeld beim Kreisklassisten TSV Leitershofen in die Saison. Die SpVgg Langerringen fährt am Mittwoch wieder einmal zum TSV Walkertshofen. Ebenfalls am Mittwoch kommt es in Königsbrunn zum Stadtderby zwischen dem TSV und dem FC. (elkn)