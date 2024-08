Viele gelungene Generalproben

Bevor die neue Kreisliga Saison am kommenden Wochenende startet, absolvierten die Kreisligisten ihre Generalproben. Auch in der Kreisklasse rückt der Ligastart immer näher und die Mannschaften aus dem Landkreis befinden sich mitten in der Vorbereitung.

SpVgg Langerringen - SG Amberg-Wiedergeltingen 4:1 (2:1). Mit einem 4:1 Sieg gegen die SG Amberg-Wiedergeltingen aus der Kreisliga Allgäu-Nord schloss die SpVgg Langerringen die Vorbereitung erfolgreich ab. Per Kopf hatte Mario Müller die SpVgg früh in Führung gebracht, doch die Gäste glichen in der 31. Minute aus. Noch vor der Halbzeitpause stellte Lukas Müller nach einem Elfmeter die Führung wieder her. In der zweiten Halbzeit sorgten Gero Wurm und David Breuer für den 4:1 Endstand und einen positiven Abschluss der Saisonvorbereitung.

SF Friedberg – ASV Hiltenfingen 2:1 (1:0). Gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga Nord unterlag der ASV Hiltenfingen bei der Generalprobe für das Auftaktspiel der Kreisliga gegen die SV Schwabegg am Freitag. Patrick Mollner und Daniel Drexler hatten die Friedberger mit 2:0 in Führung gebracht. Nach einem Foulelfmeter konnte Maximilian Geißler in der 79. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Mehr passierte jedoch nicht mehr, wodurch der ASV Hiltenfingen ohne Sieg aus den Testspielen in die Saison starten muss.

Schwabegg, Kleinatingen und Königsbrunn siegen

TSV Mittelneufnach – SV Schwabegg 1:4 (0:3). Nach dem 4:1 Sieg gegen den TSV Mittelneufnach aus der A-Klasse Allgäu kann der SV Schwabegg mit breiter Brust in das Auftaktspiel der Saison gegen den ASV Hiltenfingen gehen. Schon in der ersten Halbzeit ging der Aufsteiger durch Leon Liebherr, Yannik Mayr und Mathias Moser mit 3:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer für den TSV Mitelneufnach durch Jakob Schorer stellte Benedikt Rehm wieder den alten Vorsprung her.

FC Kleinaitingen – TSV Ottobeuren 2:1 (0:1). Der FC Kleinaitingen kann nach dem 2:1 Sieg gegen den letztjährigen Bezirksligisten TSV Ottobeuren mit Vorfreude den ersten Spieltag erwarten. Nach 13 Minuten gingen die Gäste durch Adrian Zucker in Führung, welche Ben Klemenz nur kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit egalisieren konnte. Nach einem Platzverweis gegen Kleinaitingens Raphael Dechent in der 60. Minute zeigte der FC nochmal Moral. Wieder war es Klemenz, der seine Mannschaft 15 Minuten vor Spielende in Führung schoss. Auch in Unterzahl konnte der FC Kleinaitingen den Sieg über die Zeit bringen.

SV Ottmaring – TSV Königsbrunn 3:4 (2:0). Im vorletzten Testspiel der Vorbereitung hat der TSV Königsbrunn Moral gezeigt und konnte nach einem 0:3 Rückstand noch einen 4:3 Sieg einfahren. Benjamin Rizdal erzielte in der ersten Hälfte zwei Treffer und spätestens nach dem 3:0 für die SV Ottmaring durch Benjamin Lechner in der 73. Minute schien das Spiel entschieden. Aber der TSV Königsbrunn drehte das Spiel innerhalb von 13 Minuten durch zwei Tore von Adrian Zaglowek, und die Treffer von Stefan Sailer und Rafael Klotz.