Wehringer Frauen gewinnen Derby gegen SG Schwabegg/Langenneufnach

In der Bezirksliga Süd der Frauen stand am Wochenende das Derby zwischen dem Absteiger FSV Wehringen und dem Aufsteiger SG Schwabegg/Langenneufnach auf dem Programm. Am Ende setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:1 durch und festigten Platz zwei. Die Gäste blieben auch im dritten Spiel punktlos.

Von Beginn an dominierte Wehringen das Geschehen und drängte die Gäste tief in deren Hälfte. Dennoch stand es zur Pause 0:0. Erst in der 55. Minute gelang Anna-Lena Schönfeldt mit einem Distanzschuss die Führung für Wehringen. Die Gäste fanden daraufhin besser ins Spiel, doch Wehringen blieb gefährlich. Stephanie Reiner erhöhte in der 70. Minute mit einem weiteren Fernschuss auf 2:0. Die Gäste stemmten sich gegen die Niederlage und kamen nochmals heran. Magdalena Haas verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 in der 82. Minute. Doch die Hoffnung hielt nicht lange an. Nur drei Minuten später flankte Wehringens Anna Gehendges in den Strafraum und ein Eigentor besiegelte den Endstand.

Für die Wehringerinnen war es nicht das einzige Spiel an diesem Wochenende. Im Bezirkspokal gab es eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen den Bezirksoberligisten SSV Anhausen. Die Partie begann ausgeglichen, mit mehr Spielanteilen und Chancen aufseiten der Gastgeberinnen. Doch ein unglücklicher Gegentreffer in der 31. Minute – ein Distanzschuss, der der Torhüterin durch die Hände glitt – brachte die Gäste in Führung. Trotz intensiver Bemühungen und weiterer Chancen, darunter ein gefährlicher Schuss von Anna Mahr in der 73. Minute, blieb der Ausgleich aus. (AZ)