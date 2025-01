Bobingen nicht nur im Vereinssport eine Hallenmacht

Eines schient beim Hallenfußball in der Region sicher: Wenn es um Titel geht, führt kein Weg an Bobingen vorbei. Der TSV ist Landkreismeister und zählte auch bei der schwäbischen Hallenmeisterschaft zu den Top vier. Doch nicht nur im Vereinssport ist Bobingen eine große Nummer im Hallenfußball. Das hat nun der 42. Rettungscup in Schwabmünchen bewiesen. Beim Turnier, bei dem vornehmlich Teams der schwäbischen Polizei teilnehmen, sicherte sich die Polizeiinspektion Bobingen den Titel. 14 Teams, darunter die Inspektionen Dillingen, Gersthofen, Aichach, Bobingen, Schwabmünchen und mehrere aus Augsburg sowie Teams der Königsbrunner Bereitschaftspolizei, der Justiz und der Berufsfeuerwehr zeigten dabei guten Hallenfußball. Kein Wunder, da nahezu jedes Team über Kollegen verfügte, die in Vereinen aktiv sind. Zudem zeigte sich, dass Sport bei der Polizei auch ein Teil des Berufslebens ist.

In einer in zwei Gruppen ausgespielten Vorrunde war die Entscheidung, wer ins Halbfinale zieht richtig knapp. Bis dahin gab es viele enge und gute Spiele zu sehen. So eng, dass ein Tor den Ausschlag gab, dass die Bobinger Polizisten es ins Halbfinale schafften, die Entscheidung dazu fiel im letzten der insgesamt 42 Gruppenspiele. Im Halbfinale wartete dann die PI Augsburg Mitte, eine Mannschaft die das Kunststück schaffte, die Vorrunde ohne Gegentor zu überstehen. Die klappte beinahe auch im Halbfinale gegen Bobingen. In einer gutklassigen Partie erzielten die Bobinger den 1:0-Siegtreffer drei Sekunden vor dem Ende.

Am Ende war es knapp

Ähnlich gut, vor allem auch mit viel Leidenschaft geführt, war das zweite Halbfinale zwischen der Bereitschaftspolizei und der Berufsfeuerwehr. Am Ende schafften die Königsbrunner mit einem 2:0-Erfolg den Sprung ins Finale. Im Spiel um den dritten Platz sicherte sich danach die PI Augsburg Mitte im Sieben-Meter-Schießen den Sieg.

Im Finale präsentierte. die Teams ein Duell auf Augenhöhe, dass den Vergleich mit Spielen der Vereinsmeisterschaften in keiner Weise scheuen musste. Mit einem Doppelschlag nach gut der halben Spielzeit holten sich die Bobinger Polizisten den Sieg beim 42. Rettungscup, den sie im kommenden Jahr selbst ausrichten.

Bei der Siegerehrung lobte Michael Riederer, Vizepräsident des Polizeipräsidums Schwaben Nord, die Inspektion Schwabmünchen als Ausrichter - diese erreichte den zehnten Platz - und hoffte, dass nach dem Teilnehmerrekord in diesem Jahr in Zukunft noch mehr Teams am Rettungscup teilnehmen.